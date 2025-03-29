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В 2025 году война не закончится, но у Украины есть шансы победить - Коваленко

Алёна Воронина
29 марта 2025, 12:24
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Война будет продолжаться и в этом, и в следующем годах. Однако у России все меньше и меньше шансов победить Украину.
В 2025 году война не закончится, но у Украины есть шансы победить - Коваленко
В 2025 году война не закончится, но у Украины есть шансы победить/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Основные тезисы Коваленко:

  • Война в 2025 году не закончится, она будет продолжаться и в 2026-м
  • Однако у РФ все меньше и меньше шансов победить Украину
  • Украина имеет шансы победить российских оккупантов в этой войне

Война в Украине может затянуться. Она не закончится в 2025 году, и продлится еще и в 2026-м.

Однако у страны-агрессора России все меньше и меньше шансов победить Украину. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко во время чата на Главреде.

"В 2025 году война не закончится, она будет продолжаться и в 2026-м. Но с учетом того, какой потенциал сегодня имеет российская армия, какие перспективы развития она имеет, а также какие перспективы развития у Украины в этом вопросе, шансов у России все меньше и меньше. Если это можно воспринимать в качестве "света в конце тоннеля", то да, оно есть", - отметил Коваленко.

По его словам, у Украины есть все шансы победить в этой войне.

"Именно поэтому я не депрессирую из-за тех событий, которые происходят сейчас в мире, в геополитике. У Украины есть все шансы победить, причем победить так, как мы понимаем победу, а не так, как нам пытаются навязать враги или наши псевдодрузья", - сказал военно-политический обозреватель.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал о перспективах перемирия и новых возможных операциях ВСУ на территории России:

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Путин манипулирует и меняет причины войны - в ISW объяснили тактику диктатора в переговорах. В Кремле снова начали позиционировать украинскую власть как "нелегитимную".

Также ранее британский офицер спрогнозировал, что перемирие в Украине наступит до Пасхи, и назвал предпосылки. ВСУ и оккупанты перешли к активным действиям на фронте.

В WP отмечали, что нет шансов, чтобы Украина подписала соглашение об ископаемых в нынешнем виде. Нынешний предложенный Штатами вариант соглашения выглядит так, будто бы "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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