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Какая будет погода в Украине в апреле 2025: температура вырастет, будут лить дожди

Алёна Воронина
29 марта 2025, 11:23
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Погода в Украине в апреле отметится существенным повышением температуры воздуха и увеличением количества солнечных дней.
Какая будет погода в Украине в апреле 2025: температура вырастет, будут лить дожди
Погода в Украине в апреле 2025 - температура резко возрастет, будут лить дожди/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 3 апреля 2025 года
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Погода в Украине в апреле 2025 года отметится значительным потеплением. Превышение нормы температуры воздуха достигнет +1,5...+2,7 градусов. Количество дождей будет соответствовать климатической норме, на левобережье страны может превысить норму на 20-50%.

Вероятность выпадения снега по всей Украине достаточно низкая, снег может выпадать только в Карпатах, что для этого региона является нормой. Таким прогнозом погодных условий на апрель 2025 года поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Первый месяц весны в Украине был аномально теплым, местами температура воздуха даже ставила рекорды. Среднемесячные показатели температуры во многих регионах даже превышали исторические значения за все время метеорологических наблюдений. Кратковременное похолодание отмечалось лишь в начале и в середине месяца.

В апреле продолжится устойчивая тенденция повышения температуры воздуха. При этом такая тенденция будет еще более выраженной, чем в марте, отметил Кибальчич.

В первой декаде второго месяца весны в атмосфере будет развиваться мощный антициклон над севером Европы. В середине апреля он начнет ослабевать.

"Учитывая прогнозируемую ситуацию, в апреле чаще всего дожди будут выпадать в странах Южной Европы и в Турции. Здесь местами ожидаются сильные ливни в сопровождении гроз и града, а общее количество осадков за месяц может достичь 150-300% от климатической нормы. Значительно ниже нормы количество осадков предполагается в северной части Европы, большая часть которых выпадет во второй половине месяца на фоне постепенного снижения давления и обострения атмосферных фронтов", - отметил метеоролог.

Как прогнозируется, температура воздуха по всей Европе будет достаточно высокой, по сравнению с многолетними климатическими показателями.

Погода в Европе в апреле 2025 года
Погода в Европе в апреле 2025 года/ meteoprog

На территории Украины апрель ожидается в целом теплее средних многолетних показателей. Но превышение нормы будет не таким значительным, как это было в марте, и составит примерно +1,5...+2,7 градуса по сравнению с нормой.

"Количество осадков по Украине вероятно распределится более неравномерно, поскольку существенная их часть будет выпадать за счет конвективных процессов, которые являются более характерными для теплого полугодия. И все же, общее количество осадков за месяц будет соответствовать климатической норме, на левобережье страны может превысить норму на 20-50%. Вероятность выпадения снега в этом году в течение всего апреля оценивается как достаточно низкая на равнинной местности, однако в Карпатах он периодически будет наблюдаться, что для этого региона является нормой", - рассказал Кибальчич.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, похолодание накроет Украину - стало известно, когда резко упадет температура воздуха. Уже очень скоро температура воздуха начнет снижаться - синоптик назвала дату.

Также ранее сообщалось, что надвигается ад в Украину - синоптик назвала дату резкой смены погоды. Погода в начале апреле будет невероятно контрастной, рассказала Наталья Птуха.

Напомним, температура воздуха упадет до 0 градусов - стало известно, в каких областях влупит резкое похолодание. Погода в Чернигове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха упадет до +2 градусов.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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