От узоров все ахнут: 3 способа, как оригинально покрасить яйца в луковой шелухе

Вы узнаете:
- Как сделать узоры на яйцах
- Как оригинально покрасить яйца в луковой шелухе
- Сколько минут нужно варить яйца в луковой шелухе
Окрашивание яиц - это одна из самых главных традиций Пасхи. Если вам хочется вместо однотонных яиц сделать яйца с различными интересными узорами, тогда следующие три способа вам в этом помогут.
Автор YouTube-канала "Рукоділля з душею" Татьяна Будченко рассказала, какие есть способы окрашивания яиц на Пасху с помощью шелухи лука.
Способ 1 - "рисовые узоры"
Нужно взять шелуху лука, зерна риса, яйца и марлю. Луковую шелуху положить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Марлю порезать на куски. Яйца смочить в воде и обвалять в зернах риса, после этого замотать их в марлю, завернуть и перевязать конец марли ниткой. Сделать так с каждым яйцом. Далее отправить яйца в кастрюлю к шелухе.
Варить 10 минут. Тогда снять с огня и дать настояться яйцам в отваре еще 15-20 минут. Затем выложить яйца на салфетку.
Ножницами отрезать хвостики марли. Снять с яйца марлю и рис. Слегка промыть яйца водой и натереть маслом для блеска.
Способ 2 - узоры с листочками
Нужно подготовить яйца. Для этого их нужно заранее вынуть из холодильника, чтобы они были комнатной температуры, и затем тщательно вымыть.
Шелуху лука залить водой и нагреть до закипания.
Далее подготовить листочки и травинки - надо выбрать такие, которые вы хотели бы видеть на яйцах. Смочить листочек в воде, приложить к яйцу. Взять капроновые колготки, натянуть колготки на руку, взять яйцо в руку и перетянуть колготки на него.
"И вот таким образом мы вкладываем яйцо в колготки. Затем мы затягиваем, перекручиваем и завязываем наше яйцо. Далее отрезаем кончик и проделываем такие манипуляции со всеми нашими яйцами", - отметила автор видео.
Когда вода с шелухой лука закипит, положить яйца в эту шелуху. Варить около 10 минут (если хотите иметь более жидкие яйца, можно варить меньшее количество минут).
"Можно оставить эти яйца в луковой шелухе еще на некоторое время. Тогда цвет будет более насыщенный. Итак, вынимаем теперь яйца в миску и будем снимать колготки. И смотреть на результат. У нас будет получаться контрастный яркий рисунок. Каждый рисунок не похож на другой, потому что это есть такие природные красивые узоры. Вот такой метод очень-очень красивый. Я вам очень советую его попробовать, ведь это без каких-либо красителей, только природные материалы. Он получается в 100%, когда бы вы его не попробовали. Для кого-то, как я уже сказала, это метод детства. А кто-то еще не пробовал, попробуйте вы точно не пожалеете", - отметила автор видео.
Дополнительно, для того, чтобы яйца были более насыщенными и имели красивый блеск, их можно смазать маслом.
Способ 3 - узоры с квадратиками
Нужно взять предварительно помытые яйца, шелуху лука, пищевой краситель синего цвета, обычную бумагу и кусок марли. Нарезать шелуху лука на небольшие кусочки, нарезать бумагу на мелкие квадраты и смешать с шелухой лука. Отрезать небольшой кусок марли. Опустить яйцо в воду, а затем обвалять его в смеси шелухи и бумаги.
После этого замотать яйцо в марлю и завязать ее. Сделать это с другими яйцами также. В кастрюлю насыпать небольшое количество шелухи и залить водой. Затем добавить пищевой краситель синего цвета, перемешать его.
Поместить яйца в готовую смесь. Варить яйца необходимо примерно 10 минут, после чего оставить их на плите еще примерно на 15-20 минут, чтобы они стояли.
Далее одеть резиновые перчатки, взять бумажные салфетки и застелить их в тарелку. Выложить яйца в тарелку. Дать им остыть примерно 10-15 минут.
"Наконец можно увидеть результат, ведь каждое яйцо будет уникальным. Каждый рисунок будет совершенно другой", - отметила автор видео.
Нужно срезать кончики с марли. Для красивого блеска яйца можно натереть подсолнечным маслом.
Смотрите видео о том, как оригинально покрасить яйца в луковую шелуху:
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Что такое пасхальное яйцо?
Пасхальное яйцо — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Помимо того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".
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