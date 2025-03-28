Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

От узоров все ахнут: 3 способа, как оригинально покрасить яйца в луковой шелухе

Алёна Воронина
28 марта 2025, 10:49
88
С помощью шелухи и еще нескольких простых продуктов, которые есть у каждого дома, можно создать такие узоры на яйцах, которые всех удивят.
Яйца, мелки
Как оригинально покрасить яйца в луковую шелуху/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Вы узнаете:

  • Как сделать узоры на яйцах
  • Как оригинально покрасить яйца в луковой шелухе
  • Сколько минут нужно варить яйца в луковой шелухе

Окрашивание яиц - это одна из самых главных традиций Пасхи. Если вам хочется вместо однотонных яиц сделать яйца с различными интересными узорами, тогда следующие три способа вам в этом помогут.

Автор YouTube-канала "Рукоділля з душею" Татьяна Будченко рассказала, какие есть способы окрашивания яиц на Пасху с помощью шелухи лука.

Способ 1 - "рисовые узоры"

Нужно взять шелуху лука, зерна риса, яйца и марлю. Луковую шелуху положить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Марлю порезать на куски. Яйца смочить в воде и обвалять в зернах риса, после этого замотать их в марлю, завернуть и перевязать конец марли ниткой. Сделать так с каждым яйцом. Далее отправить яйца в кастрюлю к шелухе.

Варить 10 минут. Тогда снять с огня и дать настояться яйцам в отваре еще 15-20 минут. Затем выложить яйца на салфетку.

Ножницами отрезать хвостики марли. Снять с яйца марлю и рис. Слегка промыть яйца водой и натереть маслом для блеска.

Пасхальные яйца
Узоры с помощью риса на яйцах/ скрин

Способ 2 - узоры с листочками

Нужно подготовить яйца. Для этого их нужно заранее вынуть из холодильника, чтобы они были комнатной температуры, и затем тщательно вымыть.

Шелуху лука залить водой и нагреть до закипания.

Далее подготовить листочки и травинки - надо выбрать такие, которые вы хотели бы видеть на яйцах. Смочить листочек в воде, приложить к яйцу. Взять капроновые колготки, натянуть колготки на руку, взять яйцо в руку и перетянуть колготки на него.

"И вот таким образом мы вкладываем яйцо в колготки. Затем мы затягиваем, перекручиваем и завязываем наше яйцо. Далее отрезаем кончик и проделываем такие манипуляции со всеми нашими яйцами", - отметила автор видео.

Когда вода с шелухой лука закипит, положить яйца в эту шелуху. Варить около 10 минут (если хотите иметь более жидкие яйца, можно варить меньшее количество минут).

"Можно оставить эти яйца в луковой шелухе еще на некоторое время. Тогда цвет будет более насыщенный. Итак, вынимаем теперь яйца в миску и будем снимать колготки. И смотреть на результат. У нас будет получаться контрастный яркий рисунок. Каждый рисунок не похож на другой, потому что это есть такие природные красивые узоры. Вот такой метод очень-очень красивый. Я вам очень советую его попробовать, ведь это без каких-либо красителей, только природные материалы. Он получается в 100%, когда бы вы его не попробовали. Для кого-то, как я уже сказала, это метод детства. А кто-то еще не пробовал, попробуйте вы точно не пожалеете", - отметила автор видео.

Дополнительно, для того, чтобы яйца были более насыщенными и имели красивый блеск, их можно смазать маслом.

Пасхальные яйца
Узоры на яйцах с помощью листочков/ скрин

Способ 3 - узоры с квадратиками

Нужно взять предварительно помытые яйца, шелуху лука, пищевой краситель синего цвета, обычную бумагу и кусок марли. Нарезать шелуху лука на небольшие кусочки, нарезать бумагу на мелкие квадраты и смешать с шелухой лука. Отрезать небольшой кусок марли. Опустить яйцо в воду, а затем обвалять его в смеси шелухи и бумаги.

После этого замотать яйцо в марлю и завязать ее. Сделать это с другими яйцами также. В кастрюлю насыпать небольшое количество шелухи и залить водой. Затем добавить пищевой краситель синего цвета, перемешать его.

Поместить яйца в готовую смесь. Варить яйца необходимо примерно 10 минут, после чего оставить их на плите еще примерно на 15-20 минут, чтобы они стояли.

Далее одеть резиновые перчатки, взять бумажные салфетки и застелить их в тарелку. Выложить яйца в тарелку. Дать им остыть примерно 10-15 минут.

"Наконец можно увидеть результат, ведь каждое яйцо будет уникальным. Каждый рисунок будет совершенно другой", - отметила автор видео.

Нужно срезать кончики с марли. Для красивого блеска яйца можно натереть подсолнечным маслом.

Пасхальные яйца
Узоры с квадратиками на яйцах/ скрин

Смотрите видео о том, как оригинально покрасить яйца в луковую шелуху:

Вас также может заинтересовать:

Что такое пасхальное яйцо?

Пасхальное яйцо — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Помимо того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Пасха пасхальная корзина яйца пасхальные праздники куриные яйца пасхальные яйца Пасха 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Сосредоточили 70 тысяч военных: на какие области Украины хочет наступать Путин

Сосредоточили 70 тысяч военных: на какие области Украины хочет наступать Путин

12:21Война
США в соглашении о полезных ископаемых требуют возврата всей помощи - СМИ

США в соглашении о полезных ископаемых требуют возврата всей помощи - СМИ

12:17Война
Дожди с грозами накроют Украину: синоптик назвал точную дату

Дожди с грозами накроют Украину: синоптик назвал точную дату

11:42Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине внезапно изменится погода: названы регионы, которые будет заливать дождями

В Украине внезапно изменится погода: названы регионы, которые будет заливать дождями

Какая страна является родиной борща: неожиданный ответ сразит просто наповал

Какая страна является родиной борща: неожиданный ответ сразит просто наповал

Шторм не отступает: магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая

Шторм не отступает: магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая

Кабинет и питание: Ефремову предложили должность директора швейной фабрики

Кабинет и питание: Ефремову предложили должность директора швейной фабрики

Россия нарушила "энергетическое перемирие": Зеленский отдал приказ Минобороны

Россия нарушила "энергетическое перемирие": Зеленский отдал приказ Минобороны

Последние новости

13:04

"Я его буду помнить": бывшая жена Комарова показала, что делает после развода

13:00

В Украине хотят обновить правила перевода средств: что изменится

12:35

Как укрепить рассаду помидоров - эффективные методы для роста

12:23

Чем отличаются 2 мужчин: надо иметь "орлиное зрение", чтобы угадать за 14 секунд

12:21

Сосредоточили 70 тысяч военных: на какие области Украины хочет наступать Путин

Война будет продолжаться в 2025-2026 годах, но "свет в конце тоннеля" уже заметен – КоваленкоВойна будет продолжаться в 2025-2026 годах, но "свет в конце тоннеля" уже заметен – Коваленко
12:17

США в соглашении о полезных ископаемых требуют возврата всей помощи - СМИ

12:16

Убивают плесень и грибок: топ-3 лучших зеленых помощников

12:03

Что будет с курсом доллара в апреле 2025 года: банкир сказал, к чему готовиться

12:01

Жена Виктора Павлика сделала пластическую операцию - как она теперь выглядит

Реклама
12:00

28 марта нельзя выворачивать карманы: какой сегодня праздник, что нельзя делать

11:42

Дожди с грозами накроют Украину: синоптик назвал точную дату

11:04

Гасить кредиты станет проще: в Украине введут новые условия для фермеров

11:02

Перемирия до 20 апреля не будет: Коваленко назвал причиныВидео

10:52

Переход на летнее время в Украине: будут ли переводить часы на этих выходных

10:49

От узоров все ахнут: 3 способа, как оригинально покрасить яйца в луковой шелухеВидео

10:45

Китайский гороскоп на завтра 29 марта: Кроликам - угрозы, Тиграм - критика

10:00

Небоскрёб сложился как карточный дом, люди под завалами: Азию всколыхнули землетрясения

09:58

Цена ниже, чем в прошлом году: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

09:47

Внучка путиниста Маслякова ошеломила своим видом без макияжа - фото

09:41

Беженцы из Украины могут остаться в Европе навсегда - The Economist

Реклама
09:34

Меган Фокс стала мамой в четвертый раз

09:23

Как быстро разморозить мясо без микроволновки: гениальный трюк от хозяйкиВидео

08:57

Путин унижает Трампа при всех и готовит новые удары по Украине - ЦПД

08:37

Кристина Орбакайте внезапно показалась на сцене в РФ - детали

08:26

Путин призывает к "временному управлению" в Украине: как отреагировали в США

08:10

Как Путин загнал Трампа в тупикмнение

08:05

"Стоит пить таблетки": в ОП и Белом доме резко ответили на заявление Путина об Украине

07:58

Короля Чарльза срочно госпитализировали из-за онкологии

06:50

РФ атаковала Шахедами Полтаву, под удар попали нефтегазовые объекты – ГенштабФото

06:15

Шторм не отступает: магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая

06:10

Переговоры в Эр-Рияде: немного анализа, когда немного улеглась пыльмнение

06:00

Хитрая проверка IQ: найдите пингвина в изображении жирафа за 5 секунд

05:45

Гороскоп на апрель 2025 для Раков: чего ждать в любви и финансахВидео

05:30

Главные транжиры среди знаков зодиака: кто тратит больше, чем зарабатывает

05:02

"Это вопрос времени": Украина будет вынуждена сделать жесткое заявление насчет СШАВидео

04:35

Почему нельзя говорить "на Україні": учительница призвала избегать серьезной ошибкиВидео

04:00

Не стоит игнорировать: почему загорается лампочка DPF в автомобиле

03:32

Можно ли жарить на оливковом масле: повара расставили все точки над "і"

03:05

Нищета, болезни и неприятности: как не притянуть к себе беды 28 марта

02:55

Гороскоп на завтра 29 марта: Близнецам - хорошие новости, Стрельцам - радость

Реклама
02:30

"Перспектив нет": появился мрачный прогноз насчет перемирия в Черном мореВидео

02:25

Гороскоп на апрель 2025 для Близнецов: развод, прибыль и важное письмоВидео

01:30

Предательница Бледанс возомнила себя Анджелиной Джоли: "Меня часто сравнивают"

01:16

"Мы их добьем": Путин предложил ввести внешнее управление в Украине

00:26

Беглеца Александра Волошина ограбили в Польше: "Очень рад, что это случилось"

00:17

"Им повезло выжить": бойцы "Азова" взяли в плен 20 россиян

27 марта, четверг
23:36

Имеет ли Вакарчук статус участника боевых действий - менеджер певца дала ответ

23:29

Мощная вспышка и громкий взрыв: в Полтаве пропал свет после прилетовФотоВидео

23:23

Кабинет и питание: Ефремову предложили должность директора швейной фабрики

23:09

РФ будет обращаться в ООН насчет территорий Украины: дипломат предупредил об угрозе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять