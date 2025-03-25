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Средство из 3 ингредиентов очистит окна за считанные минуты: как его приготовить дома

Алёна Воронина
25 марта 2025, 20:25
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В такое средство входят лишь несколько натуральных ингредиентов, его очень просто приготовить самостоятельно. После него на окнах не останется разводов и грязи.
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Средство из 3 ингредиентов очистит окна за считанные минуты/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким раствором лучше мыть окна
  • Что добавить в воду для мытья окон

Весной в Украине теплеет, а когда сквозь окна светят солнечные лучи, легко заметить, что за зимние месяцы на стеклах накопилось много грязи и пыли. Надлежащая очистка окон может быть непростой, поскольку легко оставить полосы и пятна от воды.

Основательница Clean Mama Бекки Рапинчук поделилась своим способом, как помыть окна без разводов в домашних условиях, пишет express.co.uk.

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По словам эксперта, для приготовления такого средства понадобятся следующие ингредиенты:

  • Четыре столовые ложки кастильского мыла (или жидкости для мытья посуды)
  • Четыре столовые ложки спирта
  • Пол-литра теплой воды

Спирт, кастильское мыло и жидкость для мытья посуды замечательны в том, что все они очень быстро испаряются, поэтому получится мощный очиститель, который не оставит следов на стекле, отметила Бекки Рапинчук.

Также спирт является дезинфицирующим средством, которое удалит любые бактерии на оконном стекле, а также устранит любые полосы и следы от пальцев.

Кастильское мыло - это очень нежное мыло, изготовленное на основе оливкового масла, разработанное для расщепления жира и удаления въевшейся грязи.

Кроме этого, жидкое мыло для мытья посуды имеет те же свойства, что и кастильское мыло, и его можно использовать вместо него, поскольку оно также было сделано для удаления масла, жиров и жирных пятен.

Как приготовить средство для мытья окон

Для начала нужно добавить в емкость четыре столовые ложки кастильского мыла (или жидкости для мытья посуды) и четыре столовые ложки спирта. Далее добавить пол-литра теплой воды и перемешать. Налить в бутылку с пульверизатором и использовать для мытья окон.

Во время мытья окон раствор нужно вытирать со стекла насухо тканью из микрофибры. Также стоит использовать перчатки во время работы.

Окна будут оставаться сияющими и без пятен в течение месяца или дольше, в зависимости от того, насколько ветрено или дождливо следующие несколько недель, отметила эксперт.

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