Такое было в последний раз 18 лет назад: удивительные кадры солнечного затмения в Украине

Лучше всего солнечное затмение было видно 29 марта в центральных и западных областях.

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Солнечное затмение в Украине 29 марта / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине сегодня, 29 марта, было первое в 2025 году солнечное затмение. Последний раз нечто подобное было видно в небе над Украиной аж 18 лет назад. В Сети появились удивительные кадры затмения.

Оно произошло в период с 12:58 до 14:04 по киевскому времени. В это время Луна частично заслонила Солнце.

Лучше всего это было видно в центральных и западных областях, в частности во Львовской, Закарпатской, Винницкой и Хмельницкой областях. Однако затмение сильным не было, Луна закрыла лишь 2% солнечного диска.

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Смотрите кадры с солнечным затмением:

Солнечное затмение в Украине 29 марта / фото: скриншот

Солнечное затмение в Украине - последние новости

Ранее Главред предупреждал о том, что 29 марта будет солнечное затмение, которое будет видно в небе над Украиной. Это редкое явление будет видно впервые за 18 лет. Стоит не забывать о необходимости использовать защитные очки для наблюдения за явлением.

Таролог Анна Ефремова отметила, что из-за солнечного затмения 29 марта станет самым мощным днем за 100 лет. После этого Солнечного затмения следующие 2,5 года будут глобальные изменения для всех в жизни.

Максимально благоприятный день для того, чтобы от чего-то избавиться в вашей жизни.

"Болезненные привязанности, ненужные отношения, вредные привычки и т.д. - это максимально благоприятный день", - отмечает таролог.

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Что такое солнечное затмение? Солнечное за тмение - астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна проходит между Землей и Солнцем, таким образом полностью или частично закрывая вид на Солнце с небольшой части Земли. Это может случаться только в фазе новолуния, и только когда Луна проходит эту фазу близко к плоскости орбиты Земли, что происходит примерно каждые шесть месяцев, пишет Википедия. Во время полного затмения диск Солнца полностью закрыт Луной. При частичных и кольцевых затмениях закрыта лишь часть Солнца. В отличие от лунного затмения, которое можно наблюдать из любой точки ночной стороны Земли, солнечное затмение можно наблюдать только с относительно небольшого участка мира. Таким образом, хотя полные солнечные затмения на Земле происходят в среднем каждые 18 месяцев, они повторяются в любом конкретном месте лишь раз в 360-410 лет.

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