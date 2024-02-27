Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что туда вошло

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Туда вошли боеприпасы, дроны и многое другое. Об этом говорится на сайте германского правительства.
"Эта военная помощь предоставляется двумя способами: с одной стороны, это средства федерального правительства для укрепления потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок военного оборудования и других материалов из промышленности. А также речь идет о поставках со складов Вооруженных сил Германии. В целом Федеративная Республика предоставила или обязалась предоставить на последующие годы военной помощи на сумму примерно 28 миллиардов евро", – говорится в сообщении правительства.
Что содержит новый пакет помощи от Германии:
- 4 машины разминирования WISENT 1;
- 4 патрульные автомобили;
- 14 000 снарядов 155-мм;
- 250 средств для разминирования;
- 10 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями;
- 22 системы против дронов;
- 12 терминалов SatCom;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 3 дистанционно управляемые системы разминирования.
Что известно о Wisent 1?
Wisent 1 - это гусеничная бронированная инженерная машина создана на базе основного боевого танка Leopard 1, предназначенная для разминирования. Главная ее задача - это создание проходов в минном поле. Она осуществляет автоматическую разметку разминированного участка, чтобы по нему смогли пройти пехотинцы и другая техника. Wisent 1 MC оснащение минным плугом шириной в 3,5 метра, система разметки полосы движения, вспомогательная лебедка и кран грузоподъемностью 30 тонн. Об этом сообщает Милитарный.
Передача Украине ракет Taurus
Напомним, что у Шольца назвали три причины, почему Германия не предоставляет Украине ракеты Taurus. Нужно наладить производство оружия и боеприпасов - такие меры необходимы, чтобы обеспечить как Германию, так и Украину, сказал Йоханнес Арльт.
Олаф Шольц рассказал, почему Украина не может получить ракеты Taurus. Канцлер Германии прокомментировал причины торможения с поставкой ракет. По его словам, для этого ищут лучший момент, намекнув, что прогресс будет.
Владимир Зеленский отреагировал на отказ предоставить ракеты Taurus. Президент Украины утверждает, что отказ в предоставлении Украине конкретной помощи из-за отсутствия веры может дорого обойтись.
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