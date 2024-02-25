"У нас нет резерва, мы будем ослаблены на поле боя" - Зеленский про помощь США

Президент Украины прокомментировал будущее без американской помощи в войне против России.

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Зеленский про помощь США / коллаж: Главред, фото: Униан, pexels

Сегодня, 25 февраля 2024 года, в рамках форума "Украина. Год 2024" состоялась пресс-конференция с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди вопросов журналистов также прозвучал вопрос о том, есть ли у Украины собственные резервы на борьбу в случае, если США откажется от помощи Украине в войне против Путина.

По словам Зеленского, необходимо понимать, что американская помощь - это не столько финансы, сколько вооружение, потому в результате без этого вооружения армия Украины ослабнет.

"Вы понимаете, какой будет результат. Мы будем ослаблены на поле боя. И тут я не могу сказать, что будет, и тут у меня нет резерва. У нас есть оружие, которое есть", - ответил Зеленский. видео дня

Президент добавил, что в таком случае Украине придется искать ещё возможности, брать дополнительные кредиты, давлеть на партнеров и просить их. Однако, всё же самое важно то, что американская помощь - это вопрос конкретных пакетов вооружения и наполнения конкретной защиты Украины.

"Полтора миллиарда стоит система Пэтриот, но вы её не купите без США. Вот вам и ответ: можно усилить противовоздушную оборону Украины без США? Нет. Соответвующих систем в мире нет", - заявил Зеленский.

К тому же он рассказал, что альтернативы системам ПВО, которые предоставляет Америка, во всем мире очень мало, поэтому нужно пониать, что деньги найти Украина может, а определенное вооружение - нет.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Пресс-конференция Владимира Зеленского

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг давления российских оккупантов у Купянска Харьковской области. Об этом глава государства рассказал в ходе пресс-конференции в Киеве.

Также, президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших военных - 31 тысяча бойцов ВСУ. Украинские военные ежедневно защищают свою страну на фронте и без потерь не обходится.

К тому же, Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Украина имеет шансы на получение необходимого дальнобойного оружия. Он намекнул на то, что эти ракеты нужны для ударов по российским оккупантам не только на оккупированных землях, но и на территории РФ.

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