Гузеева жестко унизила главных российских пропагандистов

Кратко:
- Что сказала Гузеева
- Как она относится к пропагандистам
Российская скандальная актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая внесена в базу "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма, унизила главный российский пропагандистский "Первый Канал".
Сама актриса рассказала, что когда ей предложили вести программу на первом канале - ее возмущению буквально не было предела. Ведь она видела себя на большом экране, а не в роли говорящей головы да еще и на главной российской помойке.
Когда мне предложили вести программу, я была известная актриса. Я тогда подумала: боже, никогда! Меня же будут снимать Кончаловский, Звягинцев, Спилберг. У меня ведь совсем другая жизнь. Месяц думала, а потом пошла! Мой образ менялся. Первый, где я была королевой в окружении подданных, не прижился. Всё пошло на лад, когда я сказала: "Мы одинаковые". Только я не подарок, потому что не подстраиваюсь ни под кого, в каждый момент такая, какая есть", - чеканит ведущая.
По ее словам, женихи и невесты тоже попадаются разные. "Я не работаю с суфлером. Пока иду от гримерной до студии, в голове рождается собственный сценарий программы. Продюсеры махнули на меня рукой и разрешили "гулять по буфетам". Уже 12 лет как я веду программу, и это мои самые длительные взаимоотношения с коллегами", - цитирует ее пропагандистский 7Дней.
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Напомним, ранее Главред писал, что Ларису Гузееву заметили в МВДизраильского города Хайфа, где ранее на миграционной проверке засветился Джиган. Медиа также отмечает, что сама ведущая ранее в своем фирменном стиле отреагировала на слухи об эмиграции, назвав дебилами тех, кто "собирает сплетни".
Ранее также телеведущая Роза Сябитова рассказала, что после совместных съемок у ее коллеги Ларисы Гузеевой и комика Гарика Харламова, которые в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, завязалась дружба.
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