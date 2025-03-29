"Будет заниматься именно этим": эксперт ошарашил прогнозом наступления ВСУ на территории РФ

О чем говорит Александр Коваленко:
- Создать буферные зоны нужно в 4 областях РФ
- Подобная Курской операция может начать в Калининградской области
- Украина не пойдет на Белгород, он ей не нужен
В Калининградской области РФ может начаться операция, как в Курской области. Об этом во время чата на Главреде рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Например, такая же операция, как в Курской области, может начаться в Калининградской", - ответил он на вопрос о том, могут аналогичные операции начаться в других областях Украины в этом году.
В то же время он убеждает, что Украине не пойдет на Белгород, так как "он нам не нужен". Однако территории в Белгородской области могут быть использованы для создания буферной зоны.
"Не на 50-100 км вглубь территории России, а так, чтобы можно было обеспечивать логистику, чтобы наши подразделения находились в таких рельефно-ландшафтных условиях местности, чтобы были естественные препятствия и можно было блокировать наступательные действия противника, то есть чтобы природные особенности играли нам на руку, а потом мы усилим их искусственными препятствиями: фортификациями, рубежами и так далее. Поэтому я думаю, что главное – это буферная зона, которая будет защищать всю пограничную полосу", - говорит Коваленко.
Смотрите видео с чатом Александра Коваленко на Главреде:
Эксперт считает, что подобные буферные зоны нужно создать не только в Курской и Белгородской областях, но также в Брянской и Ростовской областях РФ.
"Сейчас мы будем заниматься именно этим. Постепенно эти буферные зоны будут объединяться между собой. Думаю, буферной зоны глубиной 5-10 км будет нам достаточно, чтобы контролировать выгодные нам рубежи и при этом не повторять ситуации, как в Курской области, когда мы зашли на 20-30 км вглубь, и не понятно, что делать с логистикой, когда артиллерия не дотягивается, российские FPV-дроны залетают, особенно на оптоволокне, и контролируют всю трассу. То есть теперь все будет компактно и эффективно", - подытожил он.
Наступление РФ - главные новости
Как ранее сообщал Главред, количество ударов по пограничью Сумской области из вражеской авиации увеличилось. Сумщина преобладает по количеству заходов российской ДРГ, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
В DeepState также раскрыли правду о Сумской области. К сожалению, так называемая "серая" зона увеличилась - часть села Веселовка и территория вблизи Владимировки Хотинской общины оказались в этой зоне.
О том, что хочет сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях, сообщал и президент Украины. Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшее время.
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Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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