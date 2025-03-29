Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Будет заниматься именно этим": эксперт ошарашил прогнозом наступления ВСУ на территории РФ

Ангелина Подвысоцкая
29 марта 2025, 23:34
122
Созданные на территории РФ буферные зоны в разных областях можно будет объединить в одну, говорит Александр Коваленко.
ВСУ, армия РФ
ВСУ, армия РФ / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

О чем говорит Александр Коваленко:

  • Создать буферные зоны нужно в 4 областях РФ
  • Подобная Курской операция может начать в Калининградской области
  • Украина не пойдет на Белгород, он ей не нужен

В Калининградской области РФ может начаться операция, как в Курской области. Об этом во время чата на Главреде рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Например, такая же операция, как в Курской области, может начаться в Калининградской", - ответил он на вопрос о том, могут аналогичные операции начаться в других областях Украины в этом году.

В то же время он убеждает, что Украине не пойдет на Белгород, так как "он нам не нужен". Однако территории в Белгородской области могут быть использованы для создания буферной зоны.

"Не на 50-100 км вглубь территории России, а так, чтобы можно было обеспечивать логистику, чтобы наши подразделения находились в таких рельефно-ландшафтных условиях местности, чтобы были естественные препятствия и можно было блокировать наступательные действия противника, то есть чтобы природные особенности играли нам на руку, а потом мы усилим их искусственными препятствиями: фортификациями, рубежами и так далее. Поэтому я думаю, что главное – это буферная зона, которая будет защищать всю пограничную полосу", - говорит Коваленко.

Смотрите видео с чатом Александра Коваленко на Главреде:

Эксперт считает, что подобные буферные зоны нужно создать не только в Курской и Белгородской областях, но также в Брянской и Ростовской областях РФ.

"Сейчас мы будем заниматься именно этим. Постепенно эти буферные зоны будут объединяться между собой. Думаю, буферной зоны глубиной 5-10 км будет нам достаточно, чтобы контролировать выгодные нам рубежи и при этом не повторять ситуации, как в Курской области, когда мы зашли на 20-30 км вглубь, и не понятно, что делать с логистикой, когда артиллерия не дотягивается, российские FPV-дроны залетают, особенно на оптоволокне, и контролируют всю трассу. То есть теперь все будет компактно и эффективно", - подытожил он.

Наступление РФ - главные новости

Как ранее сообщал Главред, количество ударов по пограничью Сумской области из вражеской авиации увеличилось. Сумщина преобладает по количеству заходов российской ДРГ, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В DeepState также раскрыли правду о Сумской области. К сожалению, так называемая "серая" зона увеличилась - часть села Веселовка и территория вблизи Владимировки Хотинской общины оказались в этой зоне.

О том, что хочет сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях, сообщал и президент Украины. Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшее время.

Другие новости:

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России Александр Коваленко Операция в Курской области
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Будет заниматься именно этим": эксперт ошарашил прогнозом наступления ВСУ на территории РФ

"Будет заниматься именно этим": эксперт ошарашил прогнозом наступления ВСУ на территории РФ

23:34Война
В Харькове "прилет" по военному госпиталю, десятки раненых: новые детали атаки

В Харькове "прилет" по военному госпиталю, десятки раненых: новые детали атаки

23:17Война
Харьков содрогается от взрывов: город массированно атакуют "Шахеды"

Харьков содрогается от взрывов: город массированно атакуют "Шахеды"

21:18Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Колбасить" будет конкретно: на выходные по Земле ударит мощная солнечная буря

"Колбасить" будет конкретно: на выходные по Земле ударит мощная солнечная буря

Гороскоп на завтра 30 марта: Львам - большая прибыль, Скорпионам - сюрприз

Гороскоп на завтра 30 марта: Львам - большая прибыль, Скорпионам - сюрприз

Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

Где 3 отличия между двумя женщинами с книгой: только "гений головоломок" их заметит

Где 3 отличия между двумя женщинами с книгой: только "гений головоломок" их заметит

Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

Последние новости

23:34

"Будет заниматься именно этим": эксперт ошарашил прогнозом наступления ВСУ на территории РФ

23:17

В Харькове "прилет" по военному госпиталю, десятки раненых: новые детали атакиФотоВидео

21:53

"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

21:18

Харьков содрогается от взрывов: город массированно атакуют "Шахеды"Видео

21:08

РФ готовит резервы: названы четкие сроки начала наступления РФВидео

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погодыНадвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды
21:01

Сестру-молчунью Ефросининой Лизу Ющенко кинули в России

20:59

Трампу предложили устранить Уолтца: в СМИ узнали о решении президента США

19:46

"Силы достаточно немалые": в ГПСУ признались, прорвала ли РФ границу на Сумщине

19:38

Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

Реклама
19:21

"Ситуация хуже, чем в Бахмуте": в ВР ошарашили подробностями о боях в Курской области

19:10

Об аграрных санкциях и путинских олигархахмнение

18:47

Доллар внезапно "просел": каким будет курс валют 31 марта

18:34

Разбил хоботом стекло машины: на россиянок напал раздраженный слон

18:24

Российская певица заговорила по украински: зал визжалВидео

17:51

До Пасхи мира не будет: МВФ назвал новые сроки окончания войны в Украине

17:32

Враг для штурмов применяет "дикую" тактику: в ВСУ рассказали детали

17:18

Бежали друг к другу и плакали: трогательное видео возвращения детей из оккупацииФотоВидео

16:43

К середине апреля все изменится: какие знаки ждут перемены на любовном фронте

16:43

РФ перешла к новой смертоносной тактике ударов БпЛА по Украине - BILD

16:20

Если разрешит Си Цзиньпин: Кабаева попросила у Путина живой подарок

Реклама
16:17

Мигом исчезнут со стола: бюджетные бутерброды, которые готовятся за 5 минут

15:39

Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

15:37

На Украину "налетает" пылевая буря: какие области окажутся в зоне риска

15:32

Такое было в последний раз 18 лет назад: удивительные кадры солнечного затмения в УкраинеВидео

15:20

Когда РФ может прекратить боевые действия против Украины: дипломат ответил

15:10

Даже следа не останется: как убрать царапины в салоне авто

14:58

Как сказать на украинском "изжога": не все смогут дать правильный ответВидео

14:51

Львам - восхищение, Тельцам - прощание: чего ждать от затмения 29 марта всем знакамВидео

14:37

Китайский гороскоп на завтра 30 марта: Быкам - споры, Собакам - стресс

14:30

Мозговая похвасталась красотой младшей дочери

14:09

Россия среди бела дня атаковала Кривой Рог: появились фото последствийФото

14:07

Первая линия обороны на Белгородщине прорвана: ВСУ продвинулись на 3-4 км вглубь

13:33

Когда закончится Рамадан в 2025 году: традиции и суть праздника Ураза-байрам

13:23

Всю ночь РФ массированно била по Украине: Зеленский отреагировал на вражеские атаки

13:10

Солнечное затмение в марте: Овнов перестанет "штромить", а Львов ждет удачаВидео

13:05

"Была шокирована!": женщина нашла странное яйцо и не ожидала, что из него вылупится

12:29

Пенсии скоро вырастут еще на 20%: кто получит повышенные выплаты

12:24

В 2025 году война не закончится, но у Украины есть шансы победить - КоваленкоВидео

12:07

Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу: над городом поднимается густой дым

11:53

Враг оправдывает удар по Днепру: что выдумали пропагандисты РФФото

Реклама
11:23

Какая будет погода в Украине в апреле 2025: температура вырастет, будут лить дожди

11:17

"Колбасить" будет конкретно: на выходные по Земле ударит мощная солнечная буря

10:50

Гороскоп на апрель 2025 для Дев: гармония, освобождение и популярностьВидео

10:33

Новые правила отсрочки: какие категории граждан смогут избежать мобилизации

10:19

Нет шансов, чтобы Украина подписала соглашение об ископаемых в нынешнем виде - WP

10:10

Стоит больше, чем машина: Мадонна показала обновку для зубовВидео

10:00

Цены на продукты снова растут: как изменится их стоимость к Пасхе

09:21

Гороскоп на апрель 2025 для Львов: хорошие новости, деньги и любовьВидео

09:19

Гузеева жестко унизила главных российских пропагандистов

09:11

ВСУ ликвидировали майора Росгвардии, которому Путин лично вручал "Золотую звезду"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять