Когда РФ может прекратить боевые действия против Украины: дипломат ответил

Эксперт назвал ключевое условие, при котором Москва не смогла бы долго вести боевые действия.

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Китай помогает Путину в войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Кратко:

Без поддержки ключевого союзника РФ не смогла бы долго вести боевые действия

Китай до сих пор поставляет в Москву дроны и другие необходимые товары

Без помощи Китая страна-агрессор Россия не смогла бы долго вести боевые действия на территории Украины, поскольку ресурсы захватчиков быстро иссякли бы. Об этом заявил директор Центра оборонных стратегий Александр Хара в эфире Эспрессо.

Он объяснил, что Китай продолжает покупать российские энергоносители, а также поставляет в РФ товары двойного назначения и дроны.

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"Фактически, Китай был и остается союзником России. Пекин продолжает помогать России в этой войне. Если бы Китай прекратил покупать российские энергоносители и помогать Москве товарами двойного назначения, то война давно бы завершилась. Поскольку РФ исчерпала бы свои ресурсы. Впрочем, у Путина есть такие замечательные друзья, как Си Цзиньпинь. Также есть Нарендра Моди, который возглавляет самую большую демократию в мире", - рассказал Хара.

Он добавил, что Индия также продолжает покупать российскую нефть и оружие. Индусы воспринимают эту войну как конфликт между Западом и Россией, и хорошо помнят времена холодной войны, считая, что смогут оставаться на нейтральной стороне.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, украинские войска продолжают боевые действия на территории России, в частности в Белгородской области. Несколько российских "военкоров" в пятницу заявили, что украинские подразделения зашли в Белгородскую область и ведут бои с российскими силами. Однако официального подтверждения этой информации со стороны Киева и Москвы нет. В Минобороны РФ отметили, что их войска смогли отбить несколько попыток прорыва украинских подразделений через границу.

В то же время, как сообщили аналитики Института изучения войны, геолокационные снимки, обнародованные 28 марта, свидетельствуют о том, что украинские войска закрепились в восточной части Поповки, которая расположена к северо-западу от Белгорода.

Недавно военнослужащие 12-й бригады специального назначения "Азов" взяли в украинский плен сразу 20 российских оккупантов. Отмечается, что захватчиков взяли в плен на Торецком направлении фронта.

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Кто такой Александр Хара Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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