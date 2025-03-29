Разбил хоботом стекло машины: на россиянок напал раздраженный слон

Кратко:
- На Шри-Ланке слон напал на автомобиль с россиянками
- Туристки из РФ перепугались не на шутку
В субботу утром, 29 марта, слон напал на автомобиль, в котором находились туристки из РФ. Инцидент произошел на трассе Катарагама, что в Шри-Ланке. Об этом сообщают росСМИ.
Пропагандистские паблики пишут, что сначала слон медленно вышел на дорогу, женщины затормозили, чтобы переждать пока животное покинет проезжую часть. Однако слон решил "осмотреть" машину и разбил хоботом боковое стекло.
Женщины не на шутку испугались, на них посыпались обломки поврежденного окна, в результате чего они получили небольшие травмы.
РосСМИ отмечают, что трасса Катарагама проходит через национальный парк Яла, и там часто можно встретить слонов.
Обычно туристов предупреждают, что животные могут подойти к людям и попросить еду. Поэтому фрукты лучше покупать заранее.
"Часто слоны подходят к автомобилям и протягивают свой хобот в окно, ожидая бананов, арбузов или дынь. Вероятно, этот слон был раздражен из-за того, что ему не дали лакомства", - говорится в сообщении.
Инциденты с россиянами за рубежом - новости по теме
Как писал Главред, 27 марта, у берегов Египта затонул экскурсионный батискаф с 45 россиянами. Это произошло в городе Хургада, на расстоянии одного километра от берега. Было известно о погибших и пострадавших.
Напомним, недавно в аквариуме лесного парка Сишуанбаньна в Китае гигантская рыба семейства осетровых напала на 22-летнюю россиянку Машу, которая исполняла роль русалки. Аниматорке удалось освободиться за считанные секунды и быстро появиться на поверхности.
По сообщениям росСМИ, гигантское существо съело очки и зажимы для носа Маши, а также поранило ее голову, шею и глаз.
Ранее сообщалось, что в Египте в городе Хургада акула съела россиянина на глазах у толпы туристов. Известно, что акула напала на россиянина в районе пляжа Dream Beach.
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