Экскурсионный батискаф с 45 россиянами затонул у берегов Египта: детали

Часть российских туристов погибли во время подводной экскурсии.

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Экскурсионный батискаф с 45 россиянами затонул у берегов Египта/ коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Mash

Кратко:

У берегов Египта затонул экскурсионный батискаф с 45 россиянами на борту

Часть российских туристов погибли

У берегов Египта затонул экскурсионный батискаф с 45 россиянами. Это произошло в городе Хургада утром в четверг, 27 марта, на расстоянии одного километра от берега.

Уже известно о шести погибших, девять россиян пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Батискаф затонул во время проведения регулярной экскурсии. Кроме членов экипажа, на борту находились 45 туристов, которые приехали по путевкам российской туристической фирмы "Библио Глобус".

Отмечается, что предварительная причина возникновения такой ситуации в Хургаде - один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф. Судно перевернулось, возникла разгерметизация салона.

По данным Mash, экскурсию на батискафе российские туристы купили в пятизвездочном отеле Serry beach resort, в котором проживали. Планировалась погрузка на глубину до 22 метров.

Ранее сообщалось, что в Египте в городе Хургада акула съела россиянина на глазах у толпы туристов. Сообщалось, что акула напала на россиянина в районе пляжа Dream Beach.

Напомним, гигантская рыба напала на россиянку в китайском аквариуме. Гигантское существо съело очки и зажимы для носа россиянки, а также поранило ее голову, шею и глаз.

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