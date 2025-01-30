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Заглотила голову: гигантская рыба напала на россиянку в китайском аквариуме

Алексей Тесля
30 января 2025, 16:51обновлено 30 января, 17:24
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Гигантское существо съело очки и зажимы для носа россиянки, а также поранило ее голову, шею и глаз.
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В Китае на россиянку напала рыба-гигант / Коллаж: Главред, фото: Плохие новости, Baza

Что известно:

  • Гигантская рыба семейства осетровых напала на 22-летнюю россиянку
  • Рыба съела очки и зажимы для носа, а также поранила голову, шею и глаз россиянки

В аквариуме лесного парка Сишуанбаньна в Китае гигантская рыба семейства осетровых напала на 22-летнюю россиянку Машу, которая исполняла роль русалки.

Россиянка скользила по с хвостом-муляжом, и махала руками посетителям парка, пишет Daily Mail.

видео дня

Внезапно над ее головой появляется гигантская рыба, которая сомкнула свои огромные челюсти на ее лице, заставив наблюдавших за этим людей закричать и вскрикнуть от ужаса.

В свою очередь аниматору удалось освободиться за считанные секунды и быстро появиться на поверхности.

По сообщениям, гигантское существо съело очки и зажимы для носа Маши, а также поранило ее голову, шею и глаз.

При этом отмечается, что хозяева парка не проявили излишнего сочувствия к россиянке и предложили ей лишь около 78 фунтов стерлингов в качестве "морального ущерба", но запретили говорить об инциденте.

По сообщениям российских СМИ, женщину заставили вернуться в аквариум, несмотря на мучения из-за ранения в шею.

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/ Плохие новости

Уточняется, что в пресноводном аквариуме парка Сишуанбаньна представлены местные виды из рек Меконг и Янцзы, а также другие редкие земноводные.

Смотрите видео - рыба напала на россиянку:

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/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что украденные в зоопарке Мариуполя львы загрызли россиянку в Крыму. Львицы напали на сотрудницу, когда никого рядом не было, поэтому оказать помощь было уже некому.

Как сообщал ранее Главред, россиянка устроила "комедию" в Казахстане, шантажируя таксиста. Инсценированная ситуация вполне может быть российской ИПСО, считают в сети.

Ранее Главред писал, как в московском караоке-баре одну из посетительниц буквально "разорвало", когда одни из посетителей решили исполнить песню украинской группы Океан Эльзы "Я не здамся без бою".

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Что известно о Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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