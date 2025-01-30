Заглотила голову: гигантская рыба напала на россиянку в китайском аквариуме

Что известно:
- Гигантская рыба семейства осетровых напала на 22-летнюю россиянку
- Рыба съела очки и зажимы для носа, а также поранила голову, шею и глаз россиянки
В аквариуме лесного парка Сишуанбаньна в Китае гигантская рыба семейства осетровых напала на 22-летнюю россиянку Машу, которая исполняла роль русалки.
Россиянка скользила по с хвостом-муляжом, и махала руками посетителям парка, пишет Daily Mail.
Внезапно над ее головой появляется гигантская рыба, которая сомкнула свои огромные челюсти на ее лице, заставив наблюдавших за этим людей закричать и вскрикнуть от ужаса.
В свою очередь аниматору удалось освободиться за считанные секунды и быстро появиться на поверхности.
По сообщениям, гигантское существо съело очки и зажимы для носа Маши, а также поранило ее голову, шею и глаз.
При этом отмечается, что хозяева парка не проявили излишнего сочувствия к россиянке и предложили ей лишь около 78 фунтов стерлингов в качестве "морального ущерба", но запретили говорить об инциденте.
По сообщениям российских СМИ, женщину заставили вернуться в аквариум, несмотря на мучения из-за ранения в шею.
Уточняется, что в пресноводном аквариуме парка Сишуанбаньна представлены местные виды из рек Меконг и Янцзы, а также другие редкие земноводные.
Смотрите видео - рыба напала на россиянку:
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Что известно о Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
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