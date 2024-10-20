Обглодали ноги: украденные в зоопарке Мариуполя львы загрызли россиянку в Крыму

Львицы напали на сотрудницу, когда никого рядом не было, поэтому оказать помощь было уже некому.

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Леокадию Перевалову загрызли львы / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Pixabay, соцсети Л. Переваловой

В захваченном РФ Крыму в сафари-парке "Тайган" управляющая парка Леокадия Перевалова была растерзана львами, когда зашла в вольер с хищниками.

Погибшая проработала в парке с момента его основания в 2006 году и была одним из самых опытных сотрудников. По словам директора парка Олега Зубкова, она была настоящим профессионалом, пишут росСМИ.

Уточняется, что зайдя в зимний вольер, Перевалова не закрыла наружный шибер, за которым находились львы. По словам Зубкова, хищники такого не прощают.

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"Львицы напали и, к сожалению, никого рядом не было, оказать помощь было уже некому. Когда сотрудники нашли Перевалову это уже было бездыханное тело. Отогнали львов, вызвали следственные органы", — сообщил он.

По некоторым данным, причиной смерти Переваловой стало повреждение сонной артерии. После инцидента парк львов временно закрыли.

Что известно о парке львов "Тайган" Крупнейший в Европе питомник львов и других видов животных, в основном крупных млекопитающих-хищников. На территории парка свободно проживают 58 львов, а также сотни животных других видов. Расположен в Украине, в Белогорском районе захваченного РФ Крыма, на берегу Тайганского водохранилища. Занимает площадь 32 гектара. Основатель парка Олег Зубков во время оккупации Крыма занял пророссийскую позицию, пишет Википедия.

/ t.me/s/sledcomcrimea

В то же время Зубков пояснил, что украденные из мариупольского зоопарка львы, несмотря на свою сытость, не только напали на жертву, но и начали обгладывать ее ноги.

"Меня ужаснуло в основном то, что львы, несмотря на то, что они были сытые, здоровые, крепкие, они не просто убили, а еще и обглодали, начали глодать ноги. В этом ужас, потому что если львы попробовали человеческого мяса, то они становятся людоедами", — подчеркнул Зубков.

Подчеркивается, что один лев и две львицы были украдены оккупантами из зоопарка Мариуполя, который РФ практически стерла с лица земли, убив тысячи мирных жителей, устраивая ковровые бомбардировки города в 2022 году.

Также отмечается, что усыпление львов не планируется, поскольку погибшая сотрудница нарушила правила безопасности.

Смотрите видео - украденные в зоопарке Мариуполя львы загрызли россиянку в Крыму:

/ Скриншот

Ранее британская разведка назвала цели ВСУ в Крыму. Украинские атаки продолжают деградировать российский военный потенциал на Крымском полуострове.

Напомним, ранее возле Крыма партизаны провели успешную диверсию. Уничтожены элементы, предназначенные для размещения в них аппаратуры железнодорожной автоматики и телемеханики.

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