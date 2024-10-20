Серьезный удар по логистике врага возле Крыма: партизаны провели успешную диверсию

Возле временно оккупированной Новоалексеевки Херсонской области, что рядом с административной границей Крыма, украинские партизаны провели успешную диверсию.
Как сообщили в "АТЕШ", удалось уничтожить релейный шкаф, что повредило логистике врага. Отмечается, что в результате удара поставки оккупационных войск страны-агрессора России будут замедлены.
Осложнение логистики для противника будет ощутимо на юге Украины, особенно, по важной линии поставки топлива после уничтожения нефтяного порта в оккупированной Феодосии.
"Проведены сотни успешных операций, о которых мы сможем открыто рассказать после победы Украины", - добавили в "АТЕШ".
Смотрите видео успешной диверсии украинских партизан вблизи Крыма:
Движение "АТЕШ"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
Деятельность украинских партизан - что известно
Ранее партизаны из движения сопротивления "Атеш" провели диверсию возле Олешек Херсонской области. Они подожгли сухую траву в нескольких местах возле позиций одного из подразделений 70 мотострелковой дивизии. В результате пожара было уничтожено 3 блиндажа, разрушены окопы и траншеи подразделения. Также были уничтожены склады оружия и продуктов питания, в частности запасы. До 20 человек получили ожоги высокой степени тяжести.
Накануне украинские партизаны нарушили логистику российских войск в Курской области. Они взорвали железнодорожную ветку, которую враг использует для поставки военной техники и боеприпасов.
Напомним, что партизаны в Крыму помогают Силам обороны Украины выполнять боевые задачи. Из этого можно сделать вывод, что движение сопротивления во временно оккупированном Крыму усиливается: партизаны помогают Силам обороны Украины выполнять боевые задачи.
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