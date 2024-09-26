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Помогают вернуть Крым Украине: как партизаны усиливают операции на полуострове

Даяна Швец
26 сентября 2024, 19:04
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Операции продолжаются, поэтому сегодня враг чувствует, что партизанское движение в Крыму есть.
Крым, ВСУ
Партизанское движение подпольщиков в Крыму усиливается / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Партизаны в Крыму помогают Силам обороны Украины выполнять боевые задачи. Из этого можно сделать вывод, что движение сопротивления во временно оккупированном Крыму усиливается: партизаны помогают Силам обороны Украины выполнять боевые задачи. Деталями сегодня, 26 сентября, в эфире телеканала FREEДОМ поделился спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Все инструменты, которые возможно привлечь для освобождения нашего временно оккупированного Крыма, являются хорошими... Партизанское движение подпольщиков в Крыму усиливается, развивается, и партизаны очень много помогают Силам обороны для того, чтобы выполнять боевые задачи, результаты которых мы, правда, не всегда видим, потому что о них пока не рассказывают. Операции продолжаются, поэтому сегодня враг чувствует, что партизанское движение в Крыму есть", - сказал он.

Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.

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С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Кроме этого, успешные действия партизан видны не только в Крыму, но и в прилегающей Херсонской области. По словам представителя, из-за сопротивления усилены фильтрационные мероприятия.

"Враг, еще раз скажу, он чувствует то, что здесь работают по нему. Информация поступает, не только информация, но и, соответственно, есть те меры, которые позволяют говорить о том, что и исчезает личный состав, и есть случаи отравления соответствующие. Но не только потому, что российские солдаты увлекаются "зеленым змием", вот как раз здесь "зеленый змий" ни при чем. Тут дело уже партизанских рук", - сказал Братчук.

Аэродромы Крым инфографика
Военные аэродромы в Крыму / Инфографика: Главред

Последние новости о Крыме

Как известно, ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны. Так, глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок прокомментировал возвращение Крыма Украине.

Недавно возле Крымского моста заметили загадочное сооружение. Поэтому в ВМС предположили, что строит РФ. Отмечается, что россияне все время пытаются разместить в Керченском проливе какие-то сооружения, но некоторые из них периодически выбрасывает волнами на побережье.

Кроме этого, в МИД озвучили идею снести Крымский мост. Из-за намеренных ограничений РФ международного судоходства Украина официально объявила о необходимости ликвидировать Крымский мост.

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