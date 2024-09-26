Помогают вернуть Крым Украине: как партизаны усиливают операции на полуострове

Операции продолжаются, поэтому сегодня враг чувствует, что партизанское движение в Крыму есть.

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Партизанское движение подпольщиков в Крыму усиливается / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Партизаны в Крыму помогают Силам обороны Украины выполнять боевые задачи. Из этого можно сделать вывод, что движение сопротивления во временно оккупированном Крыму усиливается: партизаны помогают Силам обороны Украины выполнять боевые задачи. Деталями сегодня, 26 сентября, в эфире телеканала FREEДОМ поделился спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Все инструменты, которые возможно привлечь для освобождения нашего временно оккупированного Крыма, являются хорошими... Партизанское движение подпольщиков в Крыму усиливается, развивается, и партизаны очень много помогают Силам обороны для того, чтобы выполнять боевые задачи, результаты которых мы, правда, не всегда видим, потому что о них пока не рассказывают. Операции продолжаются, поэтому сегодня враг чувствует, что партизанское движение в Крыму есть", - сказал он.

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. видео дня С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Кроме этого, успешные действия партизан видны не только в Крыму, но и в прилегающей Херсонской области. По словам представителя, из-за сопротивления усилены фильтрационные мероприятия.

"Враг, еще раз скажу, он чувствует то, что здесь работают по нему. Информация поступает, не только информация, но и, соответственно, есть те меры, которые позволяют говорить о том, что и исчезает личный состав, и есть случаи отравления соответствующие. Но не только потому, что российские солдаты увлекаются "зеленым змием", вот как раз здесь "зеленый змий" ни при чем. Тут дело уже партизанских рук", - сказал Братчук.

Военные аэродромы в Крыму / Инфографика: Главред

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