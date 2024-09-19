Недопустимо цинично: в Крыму проехались по Польше после заявлений о полуострове

Крым - это временно оккупированная территории Украины и первым шагом к установлению мира должен быть вывод российских оккупационных войск с полуострова.

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В Меджлисе отреагировали на слова Сикорского / Коллаж: Главред, скриншот, фото ua.depositphotos.com

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намекнул, что для прекращения войны России против Украины, Украина должна уступить Крым.

Меджлис крымскотатарского народа считает подобные заявления такими, которые не соответствуют ни национальным интересам Украины, ни правам и интересам коренного крымскотатарского народа Украины, об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Согласно национальному законодательству Украины и международному праву "законными жителями" Крыма являются исключительно граждане Украины и лица, которые законным образом оформили свое постоянное или временное пребывание на украинской территории, что подтверждается в установленном украинским законодательством порядке", - заявил председатель председатель Меджлиса крымскотатарского народа. видео дня

Рефат Чубаров убежден, что любые другие попытки установления законности проживания человека в украинском Крыму не нужны и нецелесообразны. По его словам, Меджлис крымскотатарского народа считает подобные заявления недопустимыми и циничными.

"Мы уверены, что любые предложения по решению вопроса прекращения войны России против Украины, достижения мира в Украине, восстановления ее территориальной целостности, восстановления нарушенных прав и свобод украинских граждан на оккупированных территориях должно происходить на основе национального законодательства Украины и международного права", - сказал председатель Меджлиса.

Кто такой Рефат Чубаров? Рефат Чубаров - крымскотатарский и украинский политический и общественный деятель. В период с 1995 по 1998 год занимал должность заместителя Верховного совета АР Крым. Избирался народным депутатом Украины в 1998-2007 и 2015-2019 годах. С 2009 года - президент Всемирного конгресса крымских татар. В ноябре 2013 года стал председателем Меджлиса крымскотатарского народа, пишет Википедия.

Как подчеркнул председатель Меджлиса крымскотатарского народа, Крым - это временно оккупированная территории Украины и первым шагом к установлению мира должен быть вывод российских оккупационных войск с территории полуострова.

"Обсуждение любых вопросов будущего Крыма должно происходить только с участием и с согласия Украинского государства и коренного крымскотатарского народа", - подытожил Рефат Чубаров.

​ Крымский мост - что известно / Инфографика: Главред

Вопрос Крыма - что предлагал Сикорский и реакция Украины

Как известно, в Польше хотят "передать" Крым, но не Украине. Глава польского внешнеполитического ведомства не исключает, что Крым могут передать под мандат ООН и там возможно проведение нового референдума.

Кстати, в ОП уже сделали заявление на фоне "предложения" главы МИД Польши "передать" Крым. Украина неоднократно заявляла, что не откажется от Крыма.

Недавно в ВМС заинтересовали сценарием освобождения Крыма. Для деоккупации полуострова нужно уничтожить Керченский мост, потому что это элемент логистики, а вся военная логистика россиян должна быть уничтожена для победы.

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