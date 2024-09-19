В ОП сделали заявление на фоне 'предложения' главы МИД Польши 'передать' Крым

Украина неоднократно заявляла, что не откажется от Крыма.

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Передаст ли Киев Крым под контроль ООН - ответ ОП / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот Google Maps

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак еще раз напомнил Западу, что Крым - это Украина. До этого Банковая неоднократно заявляла, что не откажется от полуострова, ныне оккупированного Россией.

Этому предшествовало заявление главы МИД Радослава Сикорского о возможности передачи Крыма под контроль ООН.

"Крым - это Украина. Россия нарушила международное право - и должна отвечать за это", - написал Ермак, не называя имен. видео дня

Вопрос Крыма - что предлагал Сикорский

Ранее министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал Крым "ключевым вопросом" в будущих переговорах России и Украины, однако он "не видит" вариантов, как обе страны смогут договориться о контроле над территорией.

Вместо этого Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН и провести там "честный" референдум.

"Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет", - высказался министр.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Деоккупация Крыма – мнение эксперта

Без сомнения, все украинские территории вернутся под контроль ВСУ. Неформально некоторые из них действительно возьмут под полный контроль, а другие будут во взвешенном состоянии, вероятно, с переходными администрациями, рассказал в интервью Главреду руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

"Это может произойти не в один момент – не через месяц, не через два, а через какой-то период. Могут снова возобновляться боевые действия. Ситуация будет очень динамичной – я не вижу сейчас перспективы того, что при Путине все резко прекратится", - заметил аналитик.

Крым – как возвращать полуостров

Для освобождения оккупированного Крыма нужно уничтожить Керченский мост, потому что это элемент логистики, а вся военная логистика россиян должна быть уничтожена для победы. Об этом заявил командующий ВМС Алексей Неежпапа.

Тем временем глава ГУР Кирилл Буданов считает, что освободить Крым будет гораздо проще, чем отвоевать Донбасс, благодаря стратегическим особенностям полуострова. Возвратить Крым можно с помощью двух основных точек входа – Крымский мост и сухопутный перешеек со стороны России.

Читайте на Главреде, как Силы обороны Украины нанесли мощный удар по "центру принятия решений" РФ во временно оккупированном Крыму. После удара по штабу Черноморского флота в 2023 году россияне приняли решение перенести часть органов управления в Новороссийск.

Взрывы в Крыму – цели ВСУ / Инфографика: Главред

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