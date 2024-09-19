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Польша может давить на Киев через ЕС: СМИ узнали, чего хочет Варшава

Анна Ярославская
19 сентября 2024, 11:12
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Вопрос Волыни якобы сейчас является "главным и, в принципе, единственным требованием" Польши.
Владимир Зеленский, Радослав Сикорский
Зеленский и Сикорский провели неприятные переговоры в сентябре / Коллаж: Главред, фото:УНИАН, ОП

Польша надеется, что сможет оказать давление на Украину в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии во время своего полугодового председательства в ЕС в январе 2025 года. Как сообщает польский журналист Марцин Терлик, глава МИД Польши Радослав Сикорский и президент Украины Владимир Зеленский уже имели в сентябре неприятные переговоры на эту тему.

В статье Терлика для Onet говорится, что польская делегация была удивлена стилем общения Зеленского на переговорах в Киеве на прошлой неделе, поэтому МИД Польши "планирует конкретные меры".

Ознакомленный с ходом переговоров собеседник сказал, что "Украина заняла требовательную позицию".

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"Мы знаем, что Зеленский находится под огромным давлением, но не может быть так, чтобы поблажки шли только в одну сторону. Между тем, Украина заняла требовательную позицию. В сфере обороны мы можем это понять. Но в других сферах это должно измениться", – сказал источник.

У польского министерства иностранных дел якобы "есть идея", как надавить на Украину, используя для этого будущее председательство в Евросоюзе.

Анонимный представитель МИД Польши сообщил, что вопрос Волыни сейчас является "главным и, в принципе, единственным требованием" страны.

Когда в январе 2025 года Польша начнет свое полугодовое председательство в Евросоюзе, МИД страны якобы планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины в качестве инструмента давления на Киев.

"Сикорский убеждал Зеленского урегулировать исторические вопросы с Польшей сейчас, поскольку он заплатит за них меньшую цену, чем во время переговоров о вступлении (в ЕС – ред.). Это не дошло до Зеленского", – заявил один из собеседников издания.

Он также сказал, что после встречи Сикорского с Зеленским стало известно, что Украина "хотела бы, чтобы Польша во время своего председательства открыла все переговорные секции одновременно", что было "беспрецедентно и очень сложно".

"Киеву необходима приверженность Варшавы вступлению. И именно здесь есть пространство для разговора. Мы поможем им, если они помогут нам", — подчеркнул собеседник в польском МИД.

При этом он заверил, что "военные и оборонные вопросы не будут разменной монетой" в переговорах с Украиной.

Напомним, 16 сентября издание Onet со ссылкой на собственные источники сообщало, что во время встречи в Киеве 13 сентября Зеленский "удивил" польскую делегацию, когда "не лучшим образом" общался с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

Украинский лидер якобы обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины в процессе переговоров о вступлении в ЕС. В ответ Сикорский отметил, что Украина уже в течение десятилетия пытается присоединиться к Евросоюзу и назвал сроки, предложенные украинскими властями, нереалистичными.

Дмитрий Кулеба и операция "Висла" - детали скандала

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду на Campus Polska Przyszłości, ответил на вопрос о возобновлении эксгумации жертв Волынской трагедии.

"Вы знаете, что такое операция "Висла", и знаете, что все эти украинцы были принудительно выселены с украинских территорий, чтобы жить, в частности, в Ольштыне", - сказал Кулеба.

Эти слова вызвали возмущение ряда польских политиков, которые обвинили Кулебу в территориальных претензиях:

  • Депутат от PiS Януш Ковальский выразил мнение, что Кулеба должен быть признан персоной нон грата в Польше.
  • Депутат от PiS мэр Хелма Якуб Банашек заявил, что имеет большое сочувствие к Украине, но после слов Кулебы почувствовал, что "полного примирения в правде не будет"
  • Экс-премьер-министр Беата Шидло заявила, что Кулеба назвал территорию Люблина, Подкарпатья и Малопольши "украинскими территориями", и это беспрецедентное событие в польско-украинских отношениях.

Заявления Польши относительно вступления Украины в ЕС и НАТО

Ответ министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о восстановлении эксгумации жертв Волынской трагедии вызвал большой скандал среди ряда польских политиков, которые обвинили Кулебу в территориальных претензиях. По этому поводу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны, поскольку не соответствует стандартам, в том числе культурно-политическим.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не сможет согласиться на вступление Украины в Европейский Союз до тех пор, пока между странами не закончатся споры вокруг событий на Волыни в годы Второй мировой войны.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Украину как можно быстрее дать разрешение на поиски и эксгумацию поляков, которые были убиты во время этнических чисток во время Второй мировой на Волыни.

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Евросоюз новости Польши Владимир Зеленский Сикорский Волынская трагедия
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