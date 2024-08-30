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"Украина не будет членом Европейского Союза": Туск жестко прошелся по Кулебе

Даяна Швец
30 августа 2024, 19:02
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В МИД объяснили слова Кулебы об "украинских территориях", что возмутили польских политиков, однако такие шаги не уменьшили возмущение Варшавы.
Кулеба, Туск
Туск прокомментировал слова Кулебы об "украинских территориях" / Коллаж Главред, фото European Union, фото УНИАН

Ответ министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возобновлении эксгумации жертв Волынской трагедии, вызвал нешуточный скандал среди ряда польских политиков, которые обвинили Кулебу в территориальных претензиях. По этому поводу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны, поскольку не соответствует стандартам, в том числе культурно-политическим, сообщает агентство PAP.

Дмитрий Кулеба и операция "Висла" - детали скандала

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду на Campus Polska Przyszłości, ответил на вопрос о возобновлении эксгумации жертв Волынской трагедии.

"Вы знаете, что такое операция "Висла", и знаете, что все эти украинцы были принудительно выселены с украинских территорий, чтобы жить, в частности, в Ольштыне", - сказал Кулеба.

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Эти слова вызвали возмущение ряда польских политиков, которые обвинили Кулебу в территориальных претензиях:

  • Депутат от PiS Януш Ковальский выразил мнение, что Кулеба должен быть признан персоной нон грата в Польше.
  • Депутат от PiS мэр Хелма Якуб Банашек заявил, что имеет большое сочувствие к Украине, но после слов Кулебы почувствовал, что "полного примирения в правде не будет"
  • Экс-премьер-министр Беата Шидло заявила, что Кулеба назвал территорию Люблина, Подкарпатья и Малопольши "украинскими территориями" и это беспрецедентное событие в польско-украинских отношениях

Как известно, в июле вице-премьер-министр, главы Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что Украина не может быть принята в Европейский Союз, пока Варшава и Киев не решить вопрос Волынской трагедии. В свою очередь, Туск сказал, что он был прав, но в то же время "не открыл Америку".

"Украина не будет членом Европейского Союза без согласия Польши. Украина должна соответствовать стандартам, а они разнообразны - это не только вопрос границы, торговли, правовых и экономических стандартов. Это также вопрос, я бы сказал, культурно-политических стандартов. Украинцы должны понимать, что вступление в Союз означает вхождение в сферу стандартов, которые касаются политической и исторической культуры", - отметил он.

Кто такой Дональд Туск?

Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

Как предостерегает глава польского правительства, во время польского председательства в Совете ЕС (в первой половине 2025 года), он будет "все четче и четче" объяснять, что в интересах Киева является урегулирование польско-украинских отношений.

"Итак, эта история должна быть похоронена, если мы хотим строить хорошее будущее", - подытожил Туск.

Туск не скрывает, что имеет "однозначно негативную оценку того, что сказал украинский министр" Дмитрий Кулеба.

Глава польского правительства отмечает, что Украина, в любом случае должна будет "оправдать польские ожидания с точки зрения не столько захоронения истории, сколько обустройства наших отношений на основе правды об этой истории".

"Ведь я знаю, что эта правда не является черно-белой, что с польской стороны есть только ангелы, а с украинской - преступления, но тем более важна правда, эксгумация и достоверная оценка того, что происходило во время и после Второй мировой войны - это те элементы, которые необходимы для налаживания хороших польско-украинских отношений", - сказал он.

Что такое операция "Висла"

Операция "Висла " - этническая чистка, осуществленная в течение апреля-июля 1947 года по решению партийного и государственного руководства СССР, ПНР и ЧСР, пишет Википедия.
Заключалась в принудительной депортации украинцев с их этнических территорий - Лемковщины, Надсяння, Подляшья и Холмщины, - на территории в западной и северной части польского государства, которые до 1945 года принадлежали Германии, так называемые "Возвращенные Земли" с целью ассимиляции украинского населения под манипулятивным предлогом ограничения поддержки украинского подполья местным населением

Украина и Польша - последние новости

Недавно стало известно, что Польша поможет вернуть военнообязанных в Украину. Учитывая то, что законодательство других стран не позволяет принудительно возвращать украинцев из-за границы, власти Украины ищут пути, чтобы домой вернулись военнообязанные мужчины, заявляет Подоляк.

Кроме этого, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, чтоПольша не может сбивать российские дроны. Сейчас в Варшаве согласно процедуре, разрешение на сбивание такого объекта в условиях мирного времени.

Министр нацобороны Польши подтвердил, что НАТО не хочет, чтобы Варшава закрыла небо Украины. Таким образом он ответил на слова президента Владимира Зеленского относительно переговоров с Варшавой о возможности сбития ракет по крайней мере над западной частью Украины.

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