США и Китай не согласовали план завершения войны в Украине

Джейк Салливан и Си Цзиньпин обсудили полномасштабную войну в Украине, а также вероятность переговоров между президентами.

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Джейк Салливан и Си Цзиньпин провели встречу в Пекине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

29 августа советник президента Соединенных Штатов по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине. Как говорится на сайте Белого дома, США и КНР не согласовали конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине.

В ходе встречи Салливан и Си Цзиньпин обсудили полномасштабную войну в Украине, а также вероятность переговоров между президентами.

По словам представителя Белого дома, Китай неоднократно заявлял, что войну следует завершить дипломатическим путем.

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"Мы не дошли до какого-то конкретного плана по дипломатии, в значительной степени потому, что Соединенные Штаты очень строго придерживаются простой максимы "ничего об Украине без Украины". Поэтому, в конце концов, именно Украина должна решить, как она хочет продолжать дипломатические и переговорные процессы", – сказал Салливан.

Мирный план урегулирования войны в Украине

Правительства Бразилии и Китая опубликовали совместное заявление о решении войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры по достижению мира. В отличие от представленного в феврале 2023 мирного плана Китая, этот план содержит не 12, а шесть пунктов:

1. Соблюдение принципов деэскалации, избегание провокаций, расширение зон боевых действий и обострение на фронте.

2. Диалог и переговоры как единственный способ выхода из военного конфликта.

3. Поддержка международной мирной конференции, которую признают "как Россия, так и Украина". Такая конференция должна состояться с участием РФ и с "честным обсуждением всех мирных планов".

4. Гуманитарная помощь, защита мирных жителей и запрет на обстрелы гражданских объектов.

5. Неприемлемость использования ядерного, химического и биологического оружия, нападений на атомные станции.

6. Призыв противостоять разделению мира на изолированные группы.

Спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй во время поездки в Бразилию заявил, что так называемый "консенсус" Китая и Бразилии - план по урегулированию войны в Украине - якобы получил поддержку в более чем 110 странах мира.

Позиция Китая в отношении войны в Украине В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ. Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, и им все равно, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут длиться бесконечно.

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