Польша не может сбивать российские дроны: Туск выдал странное заявление

Сейчас в Польше согласно процедуре, разрешение на сбивание такого объекта в условиях мирного времени.

https://glavred.info/world/polshcha-ne-mozhe-zbivati-rosiyski-droni-tusk-vidav-divnu-zayavu-10592375.html Ссылка скопирована

Почему Польша не может сбивать российские дроны / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ОПУ

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польским военным трудно определить не гражданский ли это объект в воздушном пространстве страны. Поэтому в вопросе сбивания вероятных российских ракет или дронов союзники Варшавы советуют проявлять сдержанность.

По его словам, сейчас в Польше согласно процедуре, разрешение на сбивание такого объекта в условиях мирного времени должен дать оперативный командующий генерал Мацей Клещ, передает Rzeczpospolita.

Однако сам Туск "открыт" к возможному изменению правил в таком случае, "и мы можем изменить правила как можно быстрее", уточнив, что "проблема со сбитыми самолетами часто имеет другую природу".

видео дня

"Часто именно доли секунд делают невозможным проверку того, не гражданский ли это объект. Не заблудившийся ли это самолет", - сказал он.

Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

Туск также сказал, что "наши союзники рекомендуют определенную сдержанность", когда речь идет о стрельбе по неопознанным воздушным объектам, "если нет угрозы, если это не агрессия".

"Я очень ценю разумную, взвешенную позицию наших военных. Они не заинтересованы открывать огонь каждый раз, когда в небе что-то движется. От этого мы чувствуем себя в большей безопасности", - отметил он.

Напомним, что Туск выдал заявление об обстреле из-за российской ракеты, которая упала под польской границей. Премьер-министр Польши заявил, что одна из российских ракет упала на украинской территории в 15 км от границы с Польшей.

Министр нацобороны Польши заявил, что НАТО не хочет, чтобы Варшава закрыла небо Украины. НАТО дало скептическую оценку решению Варшавы сбивать в воздушном пространстве Украины российских ракет и боевых дронов с помощью польских систем ПВО.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред