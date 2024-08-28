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Польша не может сбивать российские дроны: Туск выдал странное заявление

Юлия Закрепа
28 августа 2024, 19:26
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Сейчас в Польше согласно процедуре, разрешение на сбивание такого объекта в условиях мирного времени.
Польша не может сбивать российские дроны: Туск выдал странное заявление
Почему Польша не может сбивать российские дроны / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ОПУ

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польским военным трудно определить не гражданский ли это объект в воздушном пространстве страны. Поэтому в вопросе сбивания вероятных российских ракет или дронов союзники Варшавы советуют проявлять сдержанность.

По его словам, сейчас в Польше согласно процедуре, разрешение на сбивание такого объекта в условиях мирного времени должен дать оперативный командующий генерал Мацей Клещ, передает Rzeczpospolita.

Однако сам Туск "открыт" к возможному изменению правил в таком случае, "и мы можем изменить правила как можно быстрее", уточнив, что "проблема со сбитыми самолетами часто имеет другую природу".

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"Часто именно доли секунд делают невозможным проверку того, не гражданский ли это объект. Не заблудившийся ли это самолет", - сказал он.

Кто такой Дональд Туск?

Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

Туск также сказал, что "наши союзники рекомендуют определенную сдержанность", когда речь идет о стрельбе по неопознанным воздушным объектам, "если нет угрозы, если это не агрессия".

"Я очень ценю разумную, взвешенную позицию наших военных. Они не заинтересованы открывать огонь каждый раз, когда в небе что-то движется. От этого мы чувствуем себя в большей безопасности", - отметил он.

Напомним, что Туск выдал заявление об обстреле из-за российской ракеты, которая упала под польской границей. Премьер-министр Польши заявил, что одна из российских ракет упала на украинской территории в 15 км от границы с Польшей.

Министр нацобороны Польши заявил, что НАТО не хочет, чтобы Варшава закрыла небо Украины. НАТО дало скептическую оценку решению Варшавы сбивать в воздушном пространстве Украины российских ракет и боевых дронов с помощью польских систем ПВО.

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