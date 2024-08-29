Мобилизация: Польша поможет вернуть военнообязанных в Украину

Учитывая то, что законодательство других стран не позволяет принудительно возвращать украинцев из-за границы, власти Украины ищут пути, чтобы домой вернулись военнообязанные мужчины. В этом вопросе решила помочь Польша. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE.
"Польша готова помочь. Она даже начала там этот рекрутинговый проект, добровольно. Мы принудительно этого не можем сделать, потому что законодательства других стран четкие - если человек обратился, получил убежище или еще как-то легализован на территории этой страны, никто принудительно его отправлять на войну не будет", - сказал он.
Кроме того, Подоляк заявил, что рекрутинговые агентства на территории других стран работают, но это достаточно долгий и трудоемкий процесс, который должен развиваться.
"Но это уже хорошо, что есть такие площадки, где ты можешь прийти. Особенно важно для тех, кто хочет легализоваться - не все же выехали законно, особенно в начале войны. Сегодня есть определенное изменение законодательства по регуляции мобилизационных процессов в Украине. Безусловно, многим надо легализоваться. Кто-то будет идти через легализацию, потому что кто-то думает о своем будущем, о своей семье и так далее. Опять же, вопрос в том, что многим страшно, но некоторые этот страх побеждают. И это процесс", - резюмировал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы военнообязанные мужчины вернулись в Украину, но без принуждения, а добровольно.
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, что народный депутат Юрий Камельчук заявил, что в ближайшее время такие структуры, как ТЦК могут быть реорганизованы, или же их вообще отменят.
Ранее стало известно, что уже с сентября военнообязанным будут вручать повестки по-новому.
Сообщалось, что офицер 13 бригады НГУ "Хартия" Евгений "Гром" Общественный считает, что нужно мобилизовать мужчин от 18 лет, потому что эти воины являются "самыми эффективными" в бою.
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