Повестки будут вручать не так, как раньше: как изменится мобилизация осенью

Теперь повестки будут вручать не только лично, но и с помощью заказных писем с описью содержимого, согласно обновленным нормам законодательства.
16 августа Кабмин утвердил изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период. Такую информацию о новых правилах можно найти в данном постановлении.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Обновленные повестки будут распечатаны на бланке или сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников. Важным моментом является то, что и традиционные бланки, и эти документы, будут иметь такую же юридическую силу.
"Каждую повестку заверяет личной подписью руководитель ТЦК и СП. Каждый такой документ будет скреплен гербовой печатью. С сентября введут квалифицированную электронную подпись руководителя ТЦК на повестках, сформированных электронным путем, а также QR-код, что позволит быстро проверить действительность документа", - говорится в постановлении Кабмина.
Те повестки, которые были сформированы из электронного реестра, можно будет проверить через мобильное приложение "Резерв+". Эту информацию подтвердил руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой.
Мобилизация в Украине - последние новости
Офицер 13 бригады НГУ "Хартия" Евгений "Гром" Громадский убежден, что нужна мобилизация с 18 лет. Так украинская армия за более короткие сроки пополнится лучшим личным составом и сможет быть более эффективной на отдельном участке, говорит Громадский.
В ВР рассказали о трех вариантах экономического бронирования от мобилизации.
Как отметили в Раде, варианты, которые были предложены законодателями, предусматривают: уплату специального сбора за бронирование работников, бронирование на основании заработной платы, а также смешанную модель бронирования.
Также ранее стало известно, что военнообязанного могут доставить в ТЦК даже после того, как он обновил свои военно-учетные данные.
Другие новости о мобилизации:
- "Мобилизация будет проходить лучше": Подоляк назвал главный фактор
- Мобилизация совершеннолетних: Стефанчук ответил, пойдут ли 18-летние украинцы воевать 18-летние украинцы
- Мобилизация людей до 25 лет: омбудсмен рассказал, законно ли это
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред