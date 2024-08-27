Повестки будут вручать не так, как раньше: как изменится мобилизация осенью

Уже в сентябре этого года процесс вручения повесток претерпит изменения.

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Процесс вручения повесток претерпел изменения / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Теперь повестки будут вручать не только лично, но и с помощью заказных писем с описью содержимого, согласно обновленным нормам законодательства.

16 августа Кабмин утвердил изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период. Такую информацию о новых правилах можно найти в данном постановлении.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. видео дня В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Обновленные повестки будут распечатаны на бланке или сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников. Важным моментом является то, что и традиционные бланки, и эти документы, будут иметь такую же юридическую силу.

"Каждую повестку заверяет личной подписью руководитель ТЦК и СП. Каждый такой документ будет скреплен гербовой печатью. С сентября введут квалифицированную электронную подпись руководителя ТЦК на повестках, сформированных электронным путем, а также QR-код, что позволит быстро проверить действительность документа", - говорится в постановлении Кабмина.

Те повестки, которые были сформированы из электронного реестра, можно будет проверить через мобильное приложение "Резерв+". Эту информацию подтвердил руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой.

Закон о мобилизации / фото: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Офицер 13 бригады НГУ "Хартия" Евгений "Гром" Громадский убежден, что нужна мобилизация с 18 лет. Так украинская армия за более короткие сроки пополнится лучшим личным составом и сможет быть более эффективной на отдельном участке, говорит Громадский.

В ВР рассказали о трех вариантах экономического бронирования от мобилизации.

Как отметили в Раде, варианты, которые были предложены законодателями, предусматривают: уплату специального сбора за бронирование работников, бронирование на основании заработной платы, а также смешанную модель бронирования.

Также ранее стало известно, что военнообязанного могут доставить в ТЦК даже после того, как он обновил свои военно-учетные данные.

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