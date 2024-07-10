Мобилизация людей до 25 лет: омбудсмен рассказал, законно ли это

Омбудсмен Лубинец сообщил об инцидентах, когда военнообязанным, которым не было 25 лет, заставляли "добровольно" поступать на военную службу.

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Могут ли мобилизовать в армию до 25 лет: ответ омбудсмена Дмитрия Лубинца/ Колаж: Главред, фото: telegraf, ua.depositphotos.com

Мобилизация военнообязанных украинцев в возрасте до 25 лет является нарушением законодательства. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил на пресс-конференции.

Чиновник заявил, что ранее в Украине неоднократно случались инциденты, когда граждан, которым еще не исполнилось 25 лет, заставляли подписывать документы о якобы добровольном желании вступить в ряды ВСУ.

"Есть нередкие случаи мобилизации лиц, не достигших 25-летнего возраста. У меня много таких обращений. Я трактую это как нарушение их прав. Согласно закону о мобилизации, четко указано, что под мобилизацию попадают граждане, достигшие возраста 25 лет" – рассказал омбудсмен.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее юрист объяснил, с какими документами нужно идти в ТЦК для обновления данных. Военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Адвокат подробно рассказал, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦПАУ.

В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин. Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

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