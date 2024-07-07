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Мобилизация в Украине: в Минобороны озвучили, сколько человек обновили данные

Дмитрий Видоменко
7 июля 2024, 22:48
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По словам офицеров Минобороны, по состоянию на 7 июля 2024 года количество обновлений данных достигло почти 3,2 млн человек.
Мобилизация в Украине: в Минобороны озвучили, сколько человек обновили данные
В Минобороны озвучили, сколько человек обновили данные / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com, dev.ua

С 1 по 7 июля 2024 года учетные данные через мобильное приложение Резерв+, в ТЦК и СП или через ЦНАП обновили еще 569 397 военнобязанных граждан. Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины.

По словам офицеров, по состоянию на 7 июля 2024 года количество обновлений данных достигло почти 3,2 млн человек.

Обновить данные можно:

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  • обратившись в ближайший ТЦК и СП или ЦНАП;
  • загрузив приложение Резерв+ либо в App Store, либо Google Play и авторизовавшись с помощью Bank ID.

Также в Минобороны напомнили, что с 19 июня 2024 года в приложении также доступен QR-код, который после обновления данных сгенерирует автоматически всю информацию о военнообязанном и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее юрист объяснил, с какими документами нужно идти в ТЦК для обновления данных. Военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Адвокат подробно рассказал, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦПАУ.

В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин. Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

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