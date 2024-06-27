Китаю выгодно, чтобы РФ была на плаву и продолжала войну: Жданов назвал причину

В договоре о стратегическом партнерстве, который подписали страна-агрессор Россия и Северная Корея, не исключен также след Китая, потому что Пекину выгодно, чтобы РФ держалась на плаву и продолжала войну.
Пока Россия продолжает войну против Украины, КНР имеет определенные преимущества во время переговоров с США. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.
В ответ на вопрос, может ли в договоре о сотрудничестве между РФ и КНДР прослеживаться след Китая, Жданов ответил, что это вполне возможно.
"Потому что Китаю выгодно держать Россию на плаву. Пока Россия на плаву и продолжается война, у Китая есть определенные преференции в рамках переговорного процесса с США - как по Тайваню, так и по множеству других вопросов американо-китайских отношений", - отметил военный эксперт.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин издал заявление о "кризисе в Украине" и сказал, как Китай хочет урегулировать войну. Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине заявил, что Китай будет искать урегулирование "кризиса в Украине" собственным способом - способствуя мирным переговорам и политическому урегулированию.
Напомним, ранее Жданов высказался о возможности войны Китая и США. Он отметил, что Китай, безусловно, мощная страна. Пекин, если начнет призыв резервистов, может поставить под ружье 7,5 миллионов солдат. Если говорить о ядерной дубинке, то у китайцев около 400 таких ракет, а у США - 5 тысяч, говорит эксперт.
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