Китаю выгодно, чтобы РФ была на плаву и продолжала войну: Жданов назвал причину

Пока РФ продолжает войну против Украины, КНР может использовать это в свою пользу во время переговоров с США.

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Китаю выгодно, чтобы РФ была на плаву и продолжала войну, считает Жданов/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

В договоре о стратегическом партнерстве, который подписали страна-агрессор Россия и Северная Корея, не исключен также след Китая, потому что Пекину выгодно, чтобы РФ держалась на плаву и продолжала войну.

Пока Россия продолжает войну против Украины, КНР имеет определенные преимущества во время переговоров с США. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

В ответ на вопрос, может ли в договоре о сотрудничестве между РФ и КНДР прослеживаться след Китая, Жданов ответил, что это вполне возможно.

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"Потому что Китаю выгодно держать Россию на плаву. Пока Россия на плаву и продолжается война, у Китая есть определенные преференции в рамках переговорного процесса с США - как по Тайваню, так и по множеству других вопросов американо-китайских отношений", - отметил военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин издал заявление о "кризисе в Украине" и сказал, как Китай хочет урегулировать войну. Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине заявил, что Китай будет искать урегулирование "кризиса в Украине" собственным способом - способствуя мирным переговорам и политическому урегулированию.

Напомним, ранее Жданов высказался о возможности войны Китая и США. Он отметил, что Китай, безусловно, мощная страна. Пекин, если начнет призыв резервистов, может поставить под ружье 7,5 миллионов солдат. Если говорить о ядерной дубинке, то у китайцев около 400 таких ракет, а у США - 5 тысяч, говорит эксперт.

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