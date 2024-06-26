Возможная война Китая и США: Жданов насторожил сценарием противостояния стран

Если говорить о ядерной дубинке, то у китайцев около 400 таких ракет, а у США - 5 тысяч, говорит эксперт.

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Если между Китаем и США начнется военное противостояние, это будет дистанционная война / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН, ua.depositphotos.com

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов предположил, как будет выглядеть возможная война Китая и США в случае военного вторжения армии КНР на Тайвань.

Он отметил, что Китай, безусловно, мощная страна. Пекин, если начнет призыв резервистов, может поставить под ружье 7,5 миллионов солдат.

"Если между Китаем и США начнется военное противостояние, это будет дистанционная война, в которой главную роль сыграют авиация и ракетные войска. Причем ракет у США на несколько порядков больше, чем у Китая. Если говорить о ядерной дубинке, то у китайцев около 400 таких ракет, а у США - 5 тысяч", - говорит Жданов. видео дня

Он также рассказал, насколько боеспособной может быть армия Китая в войне с США.

"Китайская армия может быть боеспособной в сухопутных операциях. Однако на дистанции, когда стороны обмениваются ракетными ударами, я думаю, Китай очень сильно уступает США. Также у Штатов преимущество и в авиации", - добавил военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Позиция Китая и США - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что несмотря на стремительную эскалацию напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, война с Китаем "не является ни близкой, ни неизбежной".

Известно, что позиция Китая может измениться после выборов в США. Байден более выгоден Китаю, чем Трамп с его непредсказуемостью.

Кроме того, Соединенные Штаты призывают Китай прекратить сотрудничество с Россией и отказаться от помощи ей в войне против Украины. США готовы принимать дополнительные меры против КНР, если к предупреждению не прислушаются.

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