'Может выйти из-под контроля': в США выдали важное заявление о войне с Китаем

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что несмотря на стремительную эскалацию напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, война с Китаем "не является ни близкой, ни неизбежной".
Глава Пентагона на оборонном форуме Шангри-Ла в Сингапуре в этом контексте подчеркнул важность возобновления диалога с китайским коллегой во избежание "просчетов и недоразумений", передает издание Associated Press.
Комментарии Остина были сделаны на следующий день после того, как он более часа встречался в кулуарах с главой Минобороны Китая Донг Джуном Раскрывать детали разговора глава Пентагона не стал, аде отметил важность самой беседы.
"Пока мы разговариваем, мы можем определить те проблемы, которые вызывают беспокойство, и мы хотим убедиться, что мы разместили "ограждения", чтобы гарантировать отсутствие неправильного восприятия и просчетов ... которые могут выйти из-под контроля. Вы можете делать такие вещи, только если говорите", - сказал Остин.
Реагируя на высказывания президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего накануне относительно конфликтных ситуаций с Китаем на фоне претензий Пекина в Южно-Китайском море, он подтвердил, что обязательства США в отношении Филиппин как партнера по договору являются "железными".
"Есть много вещей, которые могут произойти в море или в воздухе, мы это понимаем. Но наша цель - убедиться, что мы не позволяем вещам выйти из-под контроля без необходимости", - отметил Остин.
Он также сказал, что многие из этих вопросов лучше всего решать путем переговоров, но также заверил, что Вашингтон будет продолжать обеспечивать защиту прав наций в регионе и сохранение ими доступа к своим исключительным экономическим зонам.
"Война или борьба с Китаем, на мой взгляд, не являются ни близкими, ни неизбежными. Лидерам государств-государств нужно продолжать работать вместе, чтобы убедиться, что мы делаем вещи, чтобы уменьшить возможности для просчетов и недоразумений", - сказал американский министр.
Глава Пентагона также ответил за заявления Пекина относительно войны РФ против Украины, о которых китайские официальные лица говорят как об "украинском кризисе", прямо не осуждая агрессию Москвы. Так, Остин отметил, что такой "кризис, очевидно, был вызван тем, что Путин принял решение незаконно вторгнуться к своему соседу".
Кто такой Ллойд Остин?
Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.
Напомним, что в Пентагоне разрешили Украине бить ATACMS по российским объектам в Крыму. Украинская армия получила от Пентагона версию баллистических ракет ATACMS с дальностью до 300 километров, утверждают источники New York Times.
В Пентагоне сообщили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. Представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США уже начали процесс перемещения части оружия, боеприпасов и оборудования для ВСУ.
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