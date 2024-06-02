'Может выйти из-под контроля': в США выдали важное заявление о войне с Китаем

Вашингтон будет продолжать обеспечивать защиту прав наций в регионе и сохранение ими доступа к своим исключительным экономическим зонам.

https://glavred.info/world/mozhe-viyti-z-pid-kontrolyu-u-ssha-vidali-vazhlivu-zayavu-pro-viynu-z-kitayem-10569830.html Ссылка скопирована

Остин издал заявление о войне в Китае / коллаж: Главред, фото: defence.gov, Главред

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что несмотря на стремительную эскалацию напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, война с Китаем "не является ни близкой, ни неизбежной".

Глава Пентагона на оборонном форуме Шангри-Ла в Сингапуре в этом контексте подчеркнул важность возобновления диалога с китайским коллегой во избежание "просчетов и недоразумений", передает издание Associated Press.

Комментарии Остина были сделаны на следующий день после того, как он более часа встречался в кулуарах с главой Минобороны Китая Донг Джуном Раскрывать детали разговора глава Пентагона не стал, аде отметил важность самой беседы.

видео дня

"Пока мы разговариваем, мы можем определить те проблемы, которые вызывают беспокойство, и мы хотим убедиться, что мы разместили "ограждения", чтобы гарантировать отсутствие неправильного восприятия и просчетов ... которые могут выйти из-под контроля. Вы можете делать такие вещи, только если говорите", - сказал Остин.

Реагируя на высказывания президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего накануне относительно конфликтных ситуаций с Китаем на фоне претензий Пекина в Южно-Китайском море, он подтвердил, что обязательства США в отношении Филиппин как партнера по договору являются "железными".

"Есть много вещей, которые могут произойти в море или в воздухе, мы это понимаем. Но наша цель - убедиться, что мы не позволяем вещам выйти из-под контроля без необходимости", - отметил Остин.

Он также сказал, что многие из этих вопросов лучше всего решать путем переговоров, но также заверил, что Вашингтон будет продолжать обеспечивать защиту прав наций в регионе и сохранение ими доступа к своим исключительным экономическим зонам.

"Война или борьба с Китаем, на мой взгляд, не являются ни близкими, ни неизбежными. Лидерам государств-государств нужно продолжать работать вместе, чтобы убедиться, что мы делаем вещи, чтобы уменьшить возможности для просчетов и недоразумений", - сказал американский министр.

Глава Пентагона также ответил за заявления Пекина относительно войны РФ против Украины, о которых китайские официальные лица говорят как об "украинском кризисе", прямо не осуждая агрессию Москвы. Так, Остин отметил, что такой "кризис, очевидно, был вызван тем, что Путин принял решение незаконно вторгнуться к своему соседу".

Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

Напомним, что в Пентагоне разрешили Украине бить ATACMS по российским объектам в Крыму. Украинская армия получила от Пентагона версию баллистических ракет ATACMS с дальностью до 300 километров, утверждают источники New York Times.

В Пентагоне сообщили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. Представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США уже начали процесс перемещения части оружия, боеприпасов и оборудования для ВСУ.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред