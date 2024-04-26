Будет через пару дней: поставки военной помощи в Украину уже начались - Пентагон

Поставка некоторого оборудования займет больше времени. Однако что касается артиллерийских боеприпасов, то США "уже двигаются".

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США уже начали поставлять военную помощь в Украину / Коллаж: Главред, фото: defense.gov

Соединенные Штаты Америки уже начали поставки части оружия и боеприпасов для Украины в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

Во время брифинга он подчеркнул, что не может раскрыть подробности относительно сроков поставки военной помощи в Украину.

"Мы уже начали процесс перемещения части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет, как я уже упоминал ранее, через несколько дней, если не раньше", - сказал Райдер. видео дня

При этом спикер Пентагона добавил, что поставка некоторого оборудования займет больше времени.

Однако, что касается артиллерийских боеприпасов, то США "уже двигаются, чтобы осуществлять эти поставки".

Военная помощь Украине от США

20 апреля 2024 года Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине . В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов.

Законопроект о выделении финансирования союзникам США набрал 79 голосов "за". "Против" проголосовали лишь 17 сенаторов. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Пакет новой помощи отправят Украине в течение нескольких часов.

Чем грозят задержки с военной помощью США Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные были вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

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