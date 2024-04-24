Байден подписал закон с самой большой помощью Украине от США

Президент США подписал законопроект о финансировании помощи американским союзникам, где в частности предусмотрено более 60 миллиардов долларов для Украины.
В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о более 60 миллиардах долларов помощи для Украины. Об этом американский президент сообщил во время своего выступления в Конгрессе США.
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