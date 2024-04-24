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"Было много проблем": эксперт сказал, как изменит ситуацию на фронте помощь от США

Алёна Воронина
24 апреля 2024, 11:18
Если будут устранены все просчеты, которые допустили США, предоставляя нам помощь в прошлом году, то защитники Украины смогут показать гораздо лучший результат.
Флаг США, украинские военные, Александр Хара
Эксперт сказал, как изменит ситуацию на фронте помощь от США/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43 отдельная механизированная бригада, Главред

Американская помощь позволит украинским военным остановить продвижение российских оккупантов и уравновесить силы на фронте. Даст ли она нам еще больше возможностей будет зависеть от планов ВСУ и того, насколько вовремя нам предоставят эту помощь и в каких объемах. Такое мнение высказал эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара в интервью Главреду.

"Она (помощь от США - ред.) пригодится, чтобы остановить продвижение россиян и уравновесить силы. Даст ли она нам что-то большее, зависит от планов ВСУ и того, насколько американцы и европейцы будут способны обеспечить нас всем необходимым вовремя", - сказал эксперт.

По его словам, проблема контрнаступления в прошлом году заключалась в том, что нам не всё дали - не было воздушного компонента. Кроме этого, помощь предоставляли не ритмично, как это было нужно, чтобы можно было применять то, что получили, сразу.

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"Также было много других проблем, таких как техническая неисправность или отсутствие комплектующих. Если эти просчеты будут устранены, то, конечно, наши военные могут показать гораздо лучший результат, чем в 2023 году. Ведь вопрос не в способности украинцев справиться с этой техникой, а в ее количестве, а также логистических и технических моментах. Россия за это время наклепала и танков, и артиллерии, и КАБов, которыми сейчас стирает Харьков, поэтому мы должны получить технологические ответы на эти угрозы", - отметил Хара.

Он отметил, что российские оккупанты давят там, где видят для этого возможности. Их приоритетом является восток Украины.

"Понятно, что им хотелось бы новых побед и взять еще какой-то город после Бахмута. Ведь брать один город в год - не очень по-русски и не подобает "второй армии мира"", - сказал он.

Кто такой Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Помощь Украине от США

Напомним, Сенат США проголосовал за выделение военной помощи Украине. Законопроект был принят подавляющим большинством голосов сенаторов. Теперь его должен подписать Джо Байден.

В CNN ранее сообщали, что США впервые передадут Украине ATACMS большой дальности. Стоимость нового пакета военной помощи будет составлять 1 миллиард долларов.

Также в Reuters сообщали, что США готовят Украине пакет помощи на 1 млрд долл. Планируется, что это вооружение может быть немедленно использовано на поле боя.

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