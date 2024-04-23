Кремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - Хара

России хотелось бы новых побед и взять еще какой-то город после Бахмута. Ведь брать один город в год – не очень по-русски и не подобает "второй армии мира".

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Первая помощь Украине может быть оказана буквально через несколько дней после подписания закона Байденом - Хара / Главред

23 апреля Сенат США начнет рассмотрение законопроекта о выделении пакета военной помощи для Украины на более чем 60 миллиардов долларов, который накануне, после полугода оживленных дискуссий между республиканцами и демократами, приняла Палата представителей.

В интервью Главреду эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара рассказал, что может включать в себя пакет помощи от США и может ли он стать финальным, как наличие нового оружия повлияет на ситуацию на фронте, и почему США могут законсервировать часть пакета помощи до конца года.

Почему сейчас, после полугода ожидания, американцы решили передать Украине помощь – что изменилось?

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Для администрации Байдена выделение помощи было принципиальным моментом, как и выполнение обязательств, которое они на себя взяли. Республиканцы это, очевидно, поняли и попытались использовать эту ситуацию, чтобы продавить изменения в миграционное законодательство и усиление границы. Собственно, поэтому с конца прошлого года была создана двухпартийная группа, которая наработала компромиссный законопроект. Но Трамп решил, что лучше придержать остроту этой темы (поскольку она беспокоит большое количество американцев), чтобы на выборах играть этим и обвинять Байдена в неспособности защитить южную границу США. То есть это было исключительно политиканством, и мы стали заложниками этой истории.

Затем в США разделили вопрос границы и помощи Украине, Израилю, Тайваню, и мы видели, как Трамп фактически молча наблюдал за тем, как его люди блокировали проект в Палате представителей. Трамп изменил свое мнение, потому что понял, что не хочет, чтобы то, что произошло в Украине с октября (по оценкам аналитических западных центров мы потеряли более 500 квадратных метров территорий, плохая ситуация на фронте, который хоть и не обвалился, но мы несем потери), в том числе и любое серьезное поражение в Украине повесили на него. Мол, он блокировал эту помощь. То есть смена его позиции произошла из-за того, чтобы не поставить себя под удар легитимной критики со стороны демократов.

Вопрос не в том, что Трамп изменил свою позицию и хочет, чтобы Украина победила - он хочет стать президентом и использует любую возможность, даже ценой жизней украинцев и потерей Украиной определенных территорий.

Уже официально в США говорили о том, что их военная помощь может поступить в Украину в считанные дни. Есть ли еще какие-то преграды, которые могут задержать ее получение на данном этапе, и какую именно помощь мы можем увидеть в Украине в ближайшее время?

Я думаю, что голосование в Сенате США состоится без проблем. Так получилось, что в Сенате есть демократическое большинство, да и откровенных сторонников Путина там не так много. Главный удар фактически был в Палате представителей, когда ближайшее окружение Трампа (Марджори Тейлор Грин, Мэтт Гетц) пыталось если не остановить процесс принятия этого законопроекта, то хотя бы включить в него бессмысленные требования, которые были предоставлены российской пропагандой или спецслужбами РФ.

В Сенате такого уже не будет, но, вероятно, не обойдется без драматических выступлений оппонентов демократов, после чего буквально на этой неделе президент США может подписать этот закон. И тогда первая помощь Украине может быть предоставлена буквально за несколько дней, поскольку она уже размещена на территории стран-членов НАТО, в частности в Польше и Германии. Поэтому вопрос только в логистике.

Что касается содержания этой помощи, то, скорее всего, это в первую очередь будут боеприпасы, потому что нам сейчас их больше всего не хватает. Возможно, и ATACMS дадут, но, наверное, не те, которые хотят конгрессмены, поскольку в законопроекте говорится об оперативно-тактических ракетах. Неизвестно, изменится ли позиция Белого дома, но те версии, которые нам уже предоставляли, точно могут дать, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

О каких-то больших пакетах помощи пока речь не идет – их мы можем получить после того, как можно будет спланировать военные действия. Потому что наши военные не могли этого сделать, потому что часть боеприпасов, вооружения и техники, которую предоставляли американцы, большая и весомая. Американцы производят очень много оружия, боеприпасов, к тому же у них есть оружие на складах. И без понимания, что это оружие может попадать к нашим военным, мы не могли спланировать наши следующие действия. После того, как разблокировали этот пакет помощи, эту проблему решат.

Часть этой помощи, вероятно, будет законсервирована до конца года, потому что мы не знаем, что будет, если Трамп придет к власти, ведь он может полностью прекратить поставки помощи Украине. Поэтому вполне возможно, что часть этих ресурсов зарезервируют на конец года, чтобы обеспечить планомерную и плавную поставку всего, что нужно.

Насколько с разблокированием помощи в Штатах связана передача нам систем "Patriot" и самолетов F-16?

Прямой связи здесь нет. Еще осенью 2022 года два украинских пилота тестировались в Соединенных Штатах, после чего американские военные пришли к выводу, что нужно 5-6 месяцев, чтобы подготовленный украинский пилот овладел F-16. Но тогда не было принято политического решения о передаче самолетов Украине Соединенными Штатами или их союзниками. Проблема заключалась в том, что США боялись эскалации со стороны Российской Федерации, а потом мы вместе с союзниками преодолели сопротивление администрации Байдена, из-за чего, в конце концов, получили "зеленый свет". Будем надеяться, что понимая ситуацию на фронте, администрация Белого дома изменит свою стратегию по Украине и отдельные "красные линии", которые были в их головах, будут перейдены.

А как вы думаете, как скоро F-16 могут оказаться в Украине?

Здесь вопрос больше не в том, когда наши пилоты будут готовы, а техники будут способны обслуживать самолеты, это вопрос политического решения в Вашингтоне. Надеюсь, что летом они у нас будут, и мы сможем планировать военные операции с их участием, чтобы исправить стратегические просчеты администрации Байдена, которая давала нам очень многое и поощряла других партнеров, но не дала нам важного элемента для прошлогодней контрнаступательной операции.

Поэтому здесь вопрос заключается не в готовности этих самолетов – я уверен, что наши партнеры, особенно страны Северной Европы, передадут боеспособные самолеты. Ведь наличие у Украины F-16 будет означать способность наносить удары по целям в воздушном пространстве РФ – по самолетам и ракетам. Пока что для американцев это было недопустимо из-за ограничений на использование западного оружия по российской территории. Сейчас, похоже, они сделали еще один полушаг навстречу Украине и к правильной стратегии в войне. Украина не может выиграть эту войну, воюя исключительно на собственной территории. Поэтому надеюсь, что с передачей нам F-16 произойдет изменение стратегических расчетов американцев относительно того, каким образом должна продолжаться эта война.

Когда вы говорили о Трампе, то сказали, что он может прекратить помощь Украине, если снова станет президентом. Было заявление председателя европейского комитета в Бундестаге Антона Хофрайтера, который считает, что проголосованный Палатой представителей США пакет может быть последним или перед длительным перерывом, или вообще финальным со стороны Штатов. Как вы думаете, может ли этот пакет фактически стать финальным от США, после чего нам в основном будет помогать Европа?

Такая вероятность существует. Мы не можем предсказать действия Трампа, потому что он сам считает, что его непредсказуемость является его самым большим козырем. Например, Трамп встречался с министром иностранных дел Великобритании, после чего офис Трампа обнародовал информацию о том, что они обсудили вопрос того, каким образом "прекратить убийства в Украине" (а это не то же самое, что поддерживать Украину или ее победу над Россией).

Мы должны готовиться к тому, что Трамп, как только придет в офис в январе следующего года, может остановить передачу помощи, чтобы Украина "нашла компромиссы" с РФ. Но этого, вероятно, не произойдет, ведь тогда это будет политическим убийством Зеленского, да и украинское общество не готово на признание новых "территориальных реалий", как Россия называет незаконную оккупацию украинских территорий. После того, Трамп, возможно, наоборот, решит еще больше помогать Украине. Ведь если он увидит, что помощь Украине является популярной как в Америке, так и среди союзников, он может продолжить поддержку Украины. И наша задача – доказать, что альтернатив помощи Украине нет. И если, например, при Трампе мы получим больше помощи и завершим эту войну на условиях Украины, Трамп может войти в историю как человек, который победил ядерную державу – самую большую угрозу национальной безопасности США. Тем более, что Россия де-факто является союзником Китая, Северной Кореи и Ирана. И конечно, более логично украинскими руками убрать российскую угрозу, и тогда будет легче справиться с Китаем и другими.

Способна ли помощь США выровнять ситуацию на фронте?

Она пригодится, чтобы остановить продвижение россиян и уравновесить силы. Даст ли она нам что-то большее, зависит от планов ВСУ и того, насколько американцы и европейцы будут способны обеспечить нас всем необходимым вовремя. Потому что проблема контрнаступления в прошлом году заключалась в том, что нам не все дали – не было воздушного компонента, помощь предоставляли не ритмично, как это было нужно, чтобы можно было применять то, что получили, сразу. Также было много других проблем, таких как техническая неисправность или отсутствие комплектующих. Если эти просчеты будут устранены, то, конечно, наши военные могут показать гораздо лучший результат, чем в 2023 году.

Ведь вопрос не в способности украинцев справиться с этой техникой, а в ее количестве, а также логистических и технических моментах. Россия за это время наклепала и танков, и артиллерии, и КАБов, которыми сейчас стирает Харьков, поэтому мы должны получить технологические ответы на эти угрозы.

Россияне давят там, где видят для этого возможности. Их приоритетом является восток Украины. Понятно, что им хотелось бы новых побед и взять еще какой-то город после Бахмута. Ведь брать один город в год – не очень по-русски и не подобает "второй армии мира".

Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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