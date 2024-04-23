США впервые передадут Украине ракеты большой дальности - CNN

Стоимость нового пакета военной помощи будет составлять 1 миллиард долларов.

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США передадут Украине дальнобойные ATACMS / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Украина в ближайшее время может получить новый пакет военной помощи, в который будут включены дальнобойные ракеты ATACMS. Ожидается, что стоимость этого пакета будет составлять 1 миллиард долларов. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, Украине будет поставляться оружие из запасов американской армии. Такой путь является самым быстрым из других доступных.

"Во время брифингов в Конгрессе в течение последних недель представители администрации отметили, что США, вероятно, впервые пришлют Украине ATACMS большой дальности как часть нового пакета помощи", - говорится в сообщении. видео дня

В Белом доме обещают прислать Украине помощь в кратчайшие сроки после того, как Сенат проголосует за законопроект.

Что такое ATACMS / Инфографика Главреда

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.

Военная помощь Украине от США - последние новости по теме

20 апреля 2024 года Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

Далее законопроект отправят на рассмотрение Сената США. После одобрения сенаторами его должны передать на подпись президенту США Джону Байдену.

Издание Politico сообщает со ссылкой на двух американских чиновников, что пакет военной помощи будет включать бронетехнику в дополнение к артиллерийским снарядам и средствам ПВО.

В CNN узнали сценарий передачи помощи Украине. Утверждается, что оружие в Украину перебросят очень быстро. Артиллерийские снаряды будут одними из первых, которые будут доставлены в Украину. Ускорит доставку американской техники из пакета помощи США в Украину то, что большая ее часть находится уже на складах Германии и Польши.

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