Размещение ядерного оружия на территории Польши: в НАТО дали категорический ответ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявления президента Польши Анджея Дуды относительно вероятного размещения ядерного оружия на территории Польши.

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В НАТО ответили будут ли расширять количество стран-членов с ядерным оружием / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

У Североатлантического альянса нет никаких планов, которые касались бы расширения количества стран с ядерным оружием. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, сообщает The Guardian.

Столтенберг ответил на вопрос о возможных переговорах в рамках Альянса по расширению совместного использования ядерного оружия, сказав, что "этого не планируется".

Что этому предшествовало

Президент Польши Анджей Дуда заявил 22 апреля, что его страна готова разместить ядерное оружие Альянса на своей территории, особенно в связи с милитаризацией Россией региона Калининград.

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"Если наши союзники решат развернуть ядерное оружие в рамках обмена ядерным оружием также на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы к этому", - подчеркнул президент Польши.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие - оружие массового поражения, состоит из поражающих компонентов ударного, температурного и облучающего действия. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва гораздо больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Ядерные угрозы РФ - распространение ядерного оружия

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Польши Анджей Дуда заявил, что для противостояния потенциальной угрозе со стороны РФ Варшава готова свалить решение о размещении на ее территории ядерного оружия.

В ответ, Россия угрожает Польше прямым ударом в случае развертывания ядерного оружия НАТО на ее территории. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова выразила агрессивную реакцию Москвы, назвав заявления поляков "провокационными" и политику Польши "враждебной".

Китай призвал ядерные державы заключить соглашение, в котором они обязуются не использовать ядерное оружие первыми. Россия ответила отказом, ссылаясь на необходимость комплексного подхода, поскольку ее отношения с другими странами ухудшились.

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