Ядерное оружие в Польше: Захарова пригрозила Варшаве прямым ударом

В России пригрозили Польше прямым ударом в случае размещения в стране ядерного оружия НАТО. Пресс-атташе МИД РФ Мария Захарова в традиционной для себя манере сделала агрессивный выпад в сторону Варшавы.
В частности, Москва назвала такие заявления поляков "провокационными", а политику Польши по отношению к России - "враждебной".
В ответ Захарова от имени всего министерства признала, что Россия рассматривает Польшу следующей мишенью своей военной агрессии. Более того, РФ отрабатывала боевые действия против соседов Украины совместно с Беларусью.
Кто такая Мария Захарова
Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ.
Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.
"Польский фактор, безусловно, также учитывался нами и беларусскими друзьями в процессе принятия дополнительных мер по укреплению безопасности Союзного государства", - заявила Захарова.
В случае появления ядерного оружия в Польше "соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО", пригрозили в МИД России.
Ядерное оружие НАТО в Польше - что сказал Дуда
Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО и этот вопрос является темой переговоров с США.
Он обратил внимание, что Россия усиливает милитаризацию района Кенигсберга (Калининградской области РФ). В последнее время она перемещает свое ядерное оружие в Беларусь.
"Если наши союзники решат развернуть ядерное оружие в рамках обмена ядерным оружием также на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы к этому. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и мы также имеем обязательства в этом смысле, то есть мы просто реализуем общую политику", - пояснил Дуда.
Напомним, как рассказал в интервью Главреду генерал-майор запаса, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун, Россия может использовать Сувалкский коридор как точку прорыва для дальнейшей агрессии против Европы. По его словам, союзники, в частности Польша и Литва, готовятся к опасным сценариям путем строительства заграждений и проведения совместных учений.
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