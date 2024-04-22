Ядерное оружие в Польше: Захарова пригрозила Варшаве прямым ударом

Москва заикнулась, что в будущей агрессии против Польши может участвовать и Беларусь.

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Захарова выдала планы Кремля по поводу нападения на Польшу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В России пригрозили Польше прямым ударом в случае размещения в стране ядерного оружия НАТО. Пресс-атташе МИД РФ Мария Захарова в традиционной для себя манере сделала агрессивный выпад в сторону Варшавы.

В частности, Москва назвала такие заявления поляков "провокационными", а политику Польши по отношению к России - "враждебной".

В ответ Захарова от имени всего министерства признала, что Россия рассматривает Польшу следующей мишенью своей военной агрессии. Более того, РФ отрабатывала боевые действия против соседов Украины совместно с Беларусью.

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Кто такая Мария Захарова Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

"Польский фактор, безусловно, также учитывался нами и беларусскими друзьями в процессе принятия дополнительных мер по укреплению безопасности Союзного государства", - заявила Захарова.

В случае появления ядерного оружия в Польше "соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО", пригрозили в МИД России.

Ядерное оружие НАТО в Польше - что сказал Дуда

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО и этот вопрос является темой переговоров с США.

Он обратил внимание, что Россия усиливает милитаризацию района Кенигсберга (Калининградской области РФ). В последнее время она перемещает свое ядерное оружие в Беларусь.

"Если наши союзники решат развернуть ядерное оружие в рамках обмена ядерным оружием также на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы к этому. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и мы также имеем обязательства в этом смысле, то есть мы просто реализуем общую политику", - пояснил Дуда.

Напомним, как рассказал в интервью Главреду генерал-майор запаса, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун, Россия может использовать Сувалкский коридор как точку прорыва для дальнейшей агрессии против Европы. По его словам, союзники, в частности Польша и Литва, готовятся к опасным сценариям путем строительства заграждений и проведения совместных учений.

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