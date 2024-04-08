Ядерное оружие США в Польше: Дуда призвал Запад приструнить Россию

Агрессор Россия разместила ядерные боеголовки в Беларуси и Калининградской области, и НАТО должно отвечать зеркально, считает Анджей Дуда.

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Россия не пойдет на применение ядерного оружия - Дуда / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Польше нужны средства для противостояния потенциальной военной агрессии России. Варшава одобрила бы размещение на территории своего государства ядерного оружия. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.

В интервью Dzennik Gazeta Prawna он выразил уверенность в том, что в ближайшее время РФ на Польшу не нападет. Однако он считает размещение ядерного оружия на территории своей страны неплохим предохранителем от российской военной агрессии.

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"Это решение, которое было бы адекватным ситуации, с которой мы столкнулись во время холодной войны, когда советская Россия развернула ядерное оружие в государствах-сателлитах. Сегодня есть много признаков того, что российское ядерное оружие размещено очень близко к границам Альянса. НАТО должно отвечать на эти действия должным образом", - считает Дуда.

По его словам, реальной угрозы войны России и НАТО на данный момент нет.

"Есть ли реальная угроза? Нет. Если мы сегодня адекватно отреагируем и создадим потенциал для противостояния агрессии, этого не будет. Во время холодной войны между Россией и Западом не было реального конфликта, потому что Москва знала, что не выиграет", - добавил польские президент.

Глава польского государства убежден, что "ядерный зонтик" НАТО защищает Польшу, а Кремль не решится нанести тактический ядерный удар или развязать ядерную войну.

"По моему мнению, ядерной войны не будет. Конфликт — учитывая потенциал — означал бы конец света. Я также не предполагаю применения тактического ядерного оружия", - подчеркнул Анджей Дуда.

Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Польша не рискнула сбить ракету России – главные новости:

24 марта ракета России пересекла воздушное пространство Польши. Оккупанты запускали ракету по Украине, но она попала в польское "небо". Ракета находилась там 39 секунд, ее не сбивали.

В Министерстве обороны Польши заявили, что ракета РФ зашла на 1,5-2 километра. Если бы ракета прошла дальше, ее бы сбили.

Россия использовала территорию Польши для атаки по Украине, считает политический аналитик Валерий Клочок. По его словам, Варшава должна понести ответственность, поскольку российская ракета, которую не сбили поляки, нанесла удар по украинской территории.

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