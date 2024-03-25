Почему Польша струсила сбить российскую ракету: экспертный разбор

В Польше допустили, что ракеты России и дальше будут летать в её воздушном пространстве и бить по Украине, однако сбивать их совершенно не готовы.

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Путин уже называл земли Польши "подарком Сталина", но Варшава сигнал не уловила / Главред

Кремль провел так называемые выборы, переназначил Владимира Путина и усилил свою военную агрессию. В ходе одной из масштабных атак на Украину ракета российских оккупантов попала в воздушное пространство Польши, которая решила ее не сбивать.

Как отреагировала Польша? Вызвала российского посла. Ему вручат ноту протеста и пригрозят пальцем, чтобы Россия больше так не делала. Впрочем, Москве не привыкать артистично делать "финт ушами", и дипломат наверняка так и "пообещает". На этом "принуждение к миру" и закончится.

Одним из ответных шагов Польши станет усиление группировки своих войск на восточной границе, в том числе и вблизи приграничных участков с Беларусью и Россией. Однако даже этот маневр поляки реализуют не в ближайшей перспективе.

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Польша опасается отвечать россиянам, как сделала это Турция в 2015 году, когда сбила российский Су-27, из-за угрозы военного конфликта России и НАТО. Путину это лишь на руку: он уже угрожал Варшаве "напомнить о подаренных территориях", а очередной свободный пролет ракеты может воспринять как слабость и повод для новых, уже более серьезных провокаций.

Главред разбирался, как российская ракета попала в Польшу, почему Варшава решила ее не сбивать, и чем ситуация угрожает Украине.

Как ракета РФ попала в воздушное пространство Польши

В Вооруженных силах Польши 24 марта опубликовали сообщение о том, что одна из ракет российских оккупантов, которая летела в направлении Украины, залетела в воздушное пространство Польши.

Оккупанты атаковали Львовскую область, куда попало 19 крылатых ракет и 7 иранских дронов.

"Информируем, что 24 марта этого года в 04:23 (05:23 по Киеву, - ред.) произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью дальней авиацией РФ", - указали в польской армии.

Также стало известно, что ракета РФ залетела в Польшу в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства и находилась там 39 секунд. Польские военные при помощи системы радиолокации отслеживали траекторию дальнейшего движения полета.

Почему Польша не сбила российскую ракету?

Авиация Польши могла сбить ракету России, если бы она продвинулась вглубь страны, сказал советник министра обороны Польши Мечислав Бенека.

Поляки подняли в воздух две пары истребителей F-16 для потенциального перехвата ракеты.

"Зенитно-ракетная оборона, очередные пары F-16 (польская и американская) оказались в районе вовремя, а потому успели бы сбить объект. Эффекторы, то есть ракеты, которые есть у пилотов на борту, могли бы сбить объект, если бы он ушел глубже и угрожал", - цитирует Бенека Wiadomosci.

Указано, что ракета летела со скоростью 800 км/ч. на высоте 400 метров. Вглубь Польши она попала на 1,5-2 километра.

"Если бы были какие-то признаки того, что российская ракета, нарушившая воздушное пространство Польши, направлялась к цели в Польше, ее сбили бы", - подчеркнул вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

"Ракета все равно вернулась бы в Украину"

Спикера Оперативного командования Вооруженных сил Польши, подполковника Яцека Горышевского заявил, что если бы войска сбили ракету, были бы риски для местных жителей. Польское командование знало, что ракета "вернется в Украину".

"Решение базировалось на информации из наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты полета ракеты указывала на то, что она покинет наше воздушное пространство", - сказал Горышевский.

Спикер польского Сейма Шимон Головня считает, что российские ракеты могут и в дальнейшем нарушать воздушное пространство Польши. По его словам, важнейшая задача – обеспечить работу систем по предотвращению угроз.

"Самое главное - умеем ли мы реагировать на такие ситуации, и оказалось, что умеем", - полагает Головня.

В Польше поговорят с генсекретарем НАТО

Министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал "недопустимым" инцидент и заявил, что ситуация будет обсуждаться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

При этом он признал, что с послом РФ говорить практически бессмысленно.

"Это недопустимо. Мы будем требовать объяснений, но получаем какую-то демагогию", - добавил Сикорский.

В НАТО не дали Польше сбить ракету РФ?

Решение Варшавы пропустить ракету через свое воздушное пространство продиктовано позицией США и Североатлантического альянса, считает бывший заместитель руководителя Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его мнению, Штаты, как и в ноябре 2022 года, когда был инцидент в селе Пшеводув, не дали возможности обсудить ситуацию для принятия последующих решений.

"Позиция Польши по ракете России в ее воздушном пространстве – это, скорее всего, позиция не Варшавы, а НАТО, которым руководят США. После инцидента в Пшеводуве поляки поднимали вопрос, чтобы собраться и обсудить инцидент в рамках 4 статьи Альянса, но американцы такой возможности не дали", - предположил Романенко.

У Польши были все основания сбить российскую ракету

Военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев поделился мнением, согласно которому Польша должна была сбивать ракету РФ.

Варшава имела на это полное право.

"Конечно, Польша должна была бы сбить эту ракету. Причем, вы знаете, я еще раз процитирую представителя польской стороны: ракета весит более 2 тонн, из которых 400 кг боевая нагрузка. Они прекрасно понимают тактико-технические характеристики российской ракеты и возможность ее поражения и нанесения непоправимого ущерба экономике Украины и людям. Польша не должна была не предпринимать ни малейших действий к ее уничтожению, поскольку для этого шага были все юридические основания", - добавил Снегирев.

Российская ракета в Польше – не случайность

Оккупанты намеренно программируют некоторые свои ракеты, чтобы они нарушали воздушное пространство стран Североатлантического альянса. В частности – Польши, убежден эксперт по вопросам безопасности профессор Даниэль Боцковский.

Как полагает аналитик, россияне атакуют Украину со стороны Польши, чтобы ВСУ сложнее было отражать воздушные удары.

"У нас однозначная задача: отслеживать каждый такой объект и не допустить до ситуации, когда все выходит из-под контроля. Россияне сознательно программируют свои ракеты на нарушение воздушного пространства Польши для того, чтобы атаковать Украину с этой стороны. А это усложняет Украине возможность обороны и ответа. Также учитывая то, в какой именно момент можно использовать ракеты, чтобы сбить объект, который уже находится над Польшей. Ведь опыт Пшеводува уже есть (имеется в виду гибель двух граждан Польши в селе Пшеводув после массированной атаки России в ноябре 2022 года)", - подчеркнул Боцковский.

"Россия использовала территорию Польши для атаки по Украине"

Российские оккупанты могли специально использовать территорию Польши для того, чтобы осуществить террористическую атаку на Украине. Враг мог специально запрограммировать траекторию ракеты с целью обхода украинской ПВО с запада. Такое предположение сделал руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок.

"Эту историю можно расценивать как апробацию, если вспомнить предыдущие случаи, когда российские ракеты залетали на территорию Польши. Хотя что еще россиянам пробовать, если с Польшей все понятно. Россия уже убедилась, что поляки никак на это не отреагируют", - полагает эксперт.

Более того, эксперт предположил, что Россия, руководствуясь отсутствием реакции НАТО на провокации, может подобным образом использовать территорию Польши для атак на Украину.

"Сегодня Россия использует территорию Польши для атаки по Украине, и мы должны доносить этот тезис по всему миру. Поляки должны нести ответственность за то, что они причастны к тому, что украинцев фактически обстреливают", - сказал Клочок.

Как Турция сбивала истребитель России

Страны НАТО традиционно избегают каких-либо даже минимальных столкновений с российскими войсками в Европе, чтобы не допустить глобального конфликта. Однако Турция в районе сирийско-турецкой границы решительно сбила российских Су-27, который пересек ее воздушное пространство.

В 2015 году 24 ноября два турецких истребителя F-16 были подняты по тревоге из-за вторжения в воздушное пространство Турции двух российских боевых самолетов Су-24. В течение 5 минут 10 раз экипаж Су-24 предупреждали о пересечении турецкого "неба", но реакции не последовало. После этого один из F-16 на высоте 6000 метров атаковал истребитель РФ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган тогда сказал, что Воздушные силы действовали в рамках положенных инструкций.

"Мы не хотели этой ситуации, но все должны уважать право Турции на защиту своих границ. Неопознанный военный самолет вторгся в наше воздушное пространство, в течение пяти минут ему было сделано десять предупреждений, но нарушение продолжалось. Строго в пределах принятых и объявленных нами ранее правил реагирования на угрозы по отношению к нему было принято вмешательство", - отметил турецкий глава государства.

В то время вся российская пропаганда ополчилась против Эрдогана, а Москва начала вводить санкции в отношении Анкары и разрывала с ней военное сотрудничество. Однако со временем об инциденте забыли.

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