"Сбили бы русскую ракету, залети та дальше": заявление Минобороны Польши

Польша сбила бы российскую ракету, 24 марта нарушившую воздушное пространство при условии, что та бы залетела дальше вглубь территории страны.

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Во время инцидента в воздух польское командование подняло сразу 4 самолет F-16 / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Польша могла бы сбить российскую ракету, которая ранним утром 24 марта нарушила воздушное пространство ‒ при условии, что она бы залетела дальше вглубь польской территории. Об этом сообщает портал Wiadomosci со ссылкой на заявление советника министра обороны Мечислава Бенека.

По его словам, российская ракета была в воздушном пространстве Польши 39 секунд (она летела на высоте 400 метров над уровнем моря и со скоростью 800 км/ч). Ракета залетела вглубь Польши на 1,5-2 км. Во время инцидента в воздух польское командование отдало наказ поднять в воздух две пары истребителей F-16 - два польских и два американских самолета.

"Зенитно-ракетная оборона, очередные пары F16 (польская и американская) успели бы сбить объект. Эффекторы, то есть ракеты, которые есть у пилотов на борту, могли бы сбить объект, если бы он пошел глубже и угрожал", - сказал Бенек

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Его начальник, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отдельно поблагодарил США и Британию, которые решили оставить системы противовоздушной и противоракетной обороны модели Sky Sabre в Польше до конца года.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Ракетный удар по территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 марта Воздушные силы ВС Украины объявили масштабную воздушную тревогу по всей стране из-за вражеской атаки с применением крылатых ракет и ударных беспилотников.

Утром 24 марта во время ракетной атаки Российской Федерации взрывы прогремели в Киеве и Львовской области.

Российские войска осуществили массированный ракетный удар по Украине. Главной целью атаки остаются объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем Телеграмм-канале, отметив, что по Львовщине было выпущено около 20 ракет и 7 беспилотников типа "Шахед".

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