В Киеве ПВО сбила 10 целей, на Львовщине ракетная атака: детали удара РФ

Утром в воскресенье, 24 марта, произошла ракетная атака РФ на Украину в Киеве и Львовской области. В обоих регионах сработала противовоздушная оборона.

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В районе столицы было поражено примерно десяток вражеских ракет - КГВА/ коллаж Главред,скриншоты из видео

Утром в воскресенье, 24 марта, во время ракетной атаки РФ на Украину взрывы прогремели в Киеве и Львовской области. В обоих регионах сработала противовоздушная оборона. Как сообщает руководитель столичной военной администрации Сергей Попко, над Киевом система ПВО поразила около 10 оккупантских ракет.

"Третий массированный ракетный удар по Украине за последние четверо суток. И второй - по Киеву. Противник в очередной раз применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Пуски состоялись из района Энгельса, саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. На Киев ракеты заходили группами, с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено примерно десяток вражеских ракет. […] По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений. Зафиксировано падение обломков в лесном массиве Деснянского района. На месте работают экстренные службы", ‒ говорится в тексте.

Позднее Попко уточнил, что в Шевченковском районе было зарегистрировано падение обломков - на территорию парковой зоны и на территорию жилой застройки. Также зафиксировано повреждение фасада многоэтажного жилого дома, но без возгорания.

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Также вражеская атака произошла в Стрыйском районе Львовской области. Руководитель тамошней ОВА Максим Козицкий известил местных жителей о работе системы ПВО.

"Еще одна группа ракет заходит во Львовскую область из Волыни. Оставайтесь в укрытиях […]. Еще есть цели в небе над областью. Сейчас в направлении Стрыйщины" –добавил он.

Мэр Львова Андрей Садовый, в свою очередь, предупредил горожан о критически высоком уровне опасности из-за такой атаки.

Уже после отбоя воздушной тревоги он отметил: предварительно, на Львовщину летело около 20 ракет и семь дронов типа Shahed, целью которых были объекты критической инфраструктуры.

"Во Львове прилеты не зафиксированы. Известно об обстрелах на Львовщине. О последствиях сообщат областные власти. Спасибо всем, кто держит наше небо! Вы – титаны! Все, кто был сегодня в укрытии – тоже молодцы!" – подчеркнул мэр.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Ракетная атака оккупантов из РФ по Украине

Ночью, 24 марта, Украину охватила масштабная воздушная тревога из-за вражеской атаки с применением крылатых ракет и ударных БпЛА.

Как сообщают Воздушные силы, почти по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за атаки России с применением крылатых ракет и ударных БПЛА типа "Шахед".

Кроме того, офицеры сообщали об направлении ракет на Полтавскую область.

"Крылатые ракеты через Сумскую область в направлении Полтавской", - сообщили ВС.

До того в ночь на 22 марта РФ била ракетами и дронами по Украине. Были взрывы в Харькове, Днепре, Запорожье и других населенных пунктах. В частности, РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью – был атакован объект инфраструктуры и дома.

Позже стало известно, что РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС – крупнейшей ГЭС Украины. На станции вспыхнул пожар.

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