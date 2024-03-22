Ракетный удар по Запорожью: РФ атаковала объект инфраструктуры и жилые дома

Утром 22 марта во время массированного обстрела Украины российские оккупанты нанесли по Запорожью 8 ракетных ударов.
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, под удар попали объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома.
"Информацию о пострадавших уточняем", - написал он.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в 6:13 уточнил в Telegram, что уже более часа оккупанты атакуют Запорожье.
По предварительным данным, разрушены два дома частного сектора. Еще 7 домов повреждены.
"К сожалению, есть пострадавшие. Информация о состоянии тяжести людей уточняется", - говорится в сообщении.
Тем временем патрульная полиция Запорожской области заявила в Facebook, что движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС полностью ограничено.
"Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина – ул. Сечи – ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район. Учитывайте эту информацию при планировании маршрута. Следите за обновлением информации о возобновлении движения", - заявили в полиции.
По состоянию на 06:33 россияне нанесли уже 12 ракетных ударов по Запорожью.
"Предварительно 7 домов разрушены, 35 - повреждены. Есть раненые, количество пострадавших уточняется", - написал он в Telegram.
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