Ракетный удар по Запорожью: РФ атаковала объект инфраструктуры и жилые дома

Оккупанты больше часа атакуют Запорожье. По предварительным данным, разрушены два дома частного сектора. Еще 7 домов повреждены.

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РФ нанесла по Запорожью 8 ракетных ударов / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Утром 22 марта во время массированного обстрела Украины российские оккупанты нанесли по Запорожью 8 ракетных ударов.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, под удар попали объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома.

"Информацию о пострадавших уточняем", - написал он.

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Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в 6:13 уточнил в Telegram, что уже более часа оккупанты атакуют Запорожье.

По предварительным данным, разрушены два дома частного сектора. Еще 7 домов повреждены.

"К сожалению, есть пострадавшие. Информация о состоянии тяжести людей уточняется", - говорится в сообщении.

Тем временем патрульная полиция Запорожской области заявила в Facebook, что движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС полностью ограничено.

"Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина – ул. Сечи – ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район. Учитывайте эту информацию при планировании маршрута. Следите за обновлением информации о возобновлении движения", - заявили в полиции.

По состоянию на 06:33 россияне нанесли уже 12 ракетных ударов по Запорожью.

"Предварительно 7 домов разрушены, 35 - повреждены. Есть раненые, количество пострадавших уточняется", - написал он в Telegram.

Последствия атаки на Запорожье / t.me/ivan_fedorov_zp

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