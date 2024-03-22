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Самая масштабная атака на энергетику: подробности удара РФ по Украине

Мария Тупик
22 марта 2024, 07:23
Враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.
Ракетная атака на энергетические объекты
Ракетная атака на энергетические объекты / Коллаж Главред, фото t.me/a_shtirlitz, pixabay

22 марта Россия осуществила масштабную атаку на энергетическую систему Украины за последнее время.

Как написал в Facebook министр энергетики Украины Герман Галущенко, зафиксированы попадания в объекты генерации и системы распределения в разных областях.

По его словам, сейчас враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.

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"К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС", - отметил он.

Галущенко добавил, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

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Кто такой Герман Глущенко

29 апреля Верховная Рада назначила вице-президента "Энергоатома" по вопросам развития Германа Галущенко министром энергетики Украины. С мая 2020 года Герман Галущенко работал вице-президентом государственного предприятия "НАЭК" "Энергоатом". Отвечал за перспективы развития компании, реализацию новых проектов, международные и правовые направления.

По образованию – юрист.

удар по Украине

Ракетная атака на Украину 22 марта - что известно

В ночь на 22 марта российские военные масштабно атакуют Украину ракетами.

Около 4:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95 из региона Каспийского моря.

Впоследствии взрывы прогремели в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях.

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