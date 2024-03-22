Самая масштабная атака на энергетику: подробности удара РФ по Украине

22 марта Россия осуществила масштабную атаку на энергетическую систему Украины за последнее время.
Как написал в Facebook министр энергетики Украины Герман Галущенко, зафиксированы попадания в объекты генерации и системы распределения в разных областях.
По его словам, сейчас враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.
"К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС", - отметил он.
Галущенко добавил, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
В Украине вводят графики отключения света
Кто такой Герман Глущенко
29 апреля Верховная Рада назначила вице-президента "Энергоатома" по вопросам развития Германа Галущенко министром энергетики Украины. С мая 2020 года Герман Галущенко работал вице-президентом государственного предприятия "НАЭК" "Энергоатом". Отвечал за перспективы развития компании, реализацию новых проектов, международные и правовые направления.
По образованию – юрист.
Ракетная атака на Украину 22 марта - что известно
В ночь на 22 марта российские военные масштабно атакуют Украину ракетами.
Около 4:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95 из региона Каспийского моря.
Впоследствии взрывы прогремели в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях.
Читайте также:
- "Задыхаюсь, прощай": харьковчане рассказали, какие смс получили от близких после атаки РФ
- Атака будет раньше, чем думают: РФ готовится к большой войне с НАТО - ISW
- "Работали по всей стране": в ВСУ назвали особенность ракетной атаки РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред