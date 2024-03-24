В Украине масштабная воздушная тревога: РФ атакует ракетами страну

В Воздушных силах заявили, что 14 бортов Ту-95 РФ осуществили пуски ракет.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-masshtabnaya-vozdushnaya-trevoga-rf-atakuet-raketami-stranu-10552523.html Ссылка скопирована

Ракетная опасность для Украины / Коллаж Главред, фото Главред, Википедия

Ночью, 24 марта, Украину охватила масштабная воздушная тревога из-за вражеской атаки с применением крылатых ракет и ударных БпЛА.

Как сообщают Воздушные силы, почти по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за атаки России с применением крылатых ракет и ударных БПЛА типа "Шахед".

Тревога по всей Украине / скриншот

Воздушные Силы сообщают об направлении ракет на Полтавскую область.

видео дня

"Крылатые ракеты через Сумскую область в направлении Полтавской", - сообщили ВС.

Угроза крылатых ракет для Киевской области.

Кроме того, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о повышенной ракетной опасности для области.

Взрывы в Киеве

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.

"Взрывы в столице. Работает ПВО. Не покидайте укрытий", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Деснянском районе столицы обломки ракеты рухнули в лесополосе. Пожарно-спасательные подразделения направляются на место", - сообщил Кличко.

Взрывы во Львове

Очевидцы сообщают о взрывах во Львове. Мэр города предупреждает о ракетной опасности.

"Ракеты в нашей области. Позаботьтесь о себе и тех, кто рядом. Перейдите в укрытие или другое безопасное место", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Новость дополняется...

Ракетная атака по энергосистеме Украины в ночь на 22 марта

В ночь на 22 марта РФ била ракетами и дронами по Украине. Были взрывы в Харькове, Днепре, Запорожье и других населенных пунктах. В частности, РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью – был атакован объект инфраструктуры и дома.

Позже стало известно, что РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС – крупнейшей ГЭС Украины. На станции вспыхнул пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ ночью выпустила 60 "Шахедов" и 90 ракет различных типов. В Воздушных силах рассказали, что силы ПВО уничтожили 92 воздушные цели из 151 – сбито 55 "Шахедов" и 37 ракет. Отмечается, что в ночь на 22 марта российские оккупанты нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что РФ может продолжить удары по энергосистеме Украины – в ISW назвали цель оккупантов. Российские захватчики пытаются использовать в свою пользу то, что из-за задержки с помощью от западных партнеров Украина не может укрепить свое ПВО.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред