"РФ может продолжить удары по энергосистеме Украины": в ISW назвали цель оккупантов

Страна-агрессор Россия осуществила новые атаки на энергосистему Украины, потому что имела за цель таким образом подорвать оборонно-промышленный потенциал нашего государства.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Также они отметили, что захватчики намеренно бьют по энергосистеме и пытаются ее уничтожить, пользуясь тем, что у Украины есть дефицит зенитно-ракетных комплексов для отражения атаки.

Российские оккупанты в ночь на 21 и 22 марта провели крупнейшую серию комбинированных ракетно-дроновых ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры – настолько сильных ударов еще не было с начала полномасштабного вторжения.

Аналитики отметили, что удары оккупантов по украинским энергетическим объектам могут иметь за цель подорвать украинский оборонно-промышленный потенциал. При этом страна-агрессор Россия хочет использовать дефицит украинских зенитно-ракетных комплексов и попытаться разрушить украинскую энергосистему.

В ISW отметили, что российским оккупантам не удалось разрушить украинскую энергосистему во время массированных ударов в ночь на 22 марта. Но, по словам аналитиков, россияне могут иметь за цель продолжить интенсивные удары по энергетической инфраструктуре Украины в следующих сериях ударов.

Также эксперты отмечают, что РФ может наносить удары, пытаясь воспользоваться постоянными задержками Запада в предоставлении Украине помощи. Задержка помощи от западных партнеров очень ограничивает возможности украинской системы противовоздушной обороны, и РФ может попытаться использовать это в свою пользу.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.