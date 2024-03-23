"РФ может продолжить удары по энергосистеме Украины": в ISW назвали цель оккупантов

Российские захватчики пытаются использовать в свою пользу то, что из-за задержки с помощью от западных партнеров Украина не может укрепить свое ПВО.

https://glavred.info/ukraine/rf-mozhet-prodolzhit-udary-po-energosisteme-ukrainy-v-isw-nazvali-cel-okkupantov-10552346.html Ссылка скопирована

РФ может продолжить удары по энергосистеме Украины, говорят в ISW/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Ивано-Франковской области, УНИАН, минобороны РФ

Страна-агрессор Россия осуществила новые атаки на энергосистему Украины, потому что имела за цель таким образом подорвать оборонно-промышленный потенциал нашего государства.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Также они отметили, что захватчики намеренно бьют по энергосистеме и пытаются ее уничтожить, пользуясь тем, что у Украины есть дефицит зенитно-ракетных комплексов для отражения атаки.

Российские оккупанты в ночь на 21 и 22 марта провели крупнейшую серию комбинированных ракетно-дроновых ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры – настолько сильных ударов еще не было с начала полномасштабного вторжения.

видео дня

Аналитики отметили, что удары оккупантов по украинским энергетическим объектам могут иметь за цель подорвать украинский оборонно-промышленный потенциал. При этом страна-агрессор Россия хочет использовать дефицит украинских зенитно-ракетных комплексов и попытаться разрушить украинскую энергосистему.

В ISW отметили, что российским оккупантам не удалось разрушить украинскую энергосистему во время массированных ударов в ночь на 22 марта. Но, по словам аналитиков, россияне могут иметь за цель продолжить интенсивные удары по энергетической инфраструктуре Украины в следующих сериях ударов.

Также эксперты отмечают, что РФ может наносить удары, пытаясь воспользоваться постоянными задержками Запада в предоставлении Украине помощи. Задержка помощи от западных партнеров очень ограничивает возможности украинской системы противовоздушной обороны, и РФ может попытаться использовать это в свою пользу.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Атака по энергосистеме Украины в ночь на 22 марта

В ночь на 22 марта РФ била ракетами и дронами по Украине. Были взрывы в Харькове, Днепре, Запорожье и других населенных пунктах. В частности, РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью – был атакован объект инфраструктуры и дома.

Позже стало известно, что РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС – крупнейшей ГЭС Украины. На станции вспыхнул пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ ночью выпустила 60 "Шахедов" и 90 ракет различных типов. В Воздушных силах рассказали, что силы ПВО уничтожили 92 воздушные цели из 151 – сбито 55 "Шахедов" и 37 ракет. Отмечается, что в ночь на 22 марта российские оккупанты нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

В МВД рассказали, что есть погибшие и без вести пропавшие. Под ударами врага были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая и другие области.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред