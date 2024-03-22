'Вопрос ДнепроГЭС россияне решили': полковник назвал цель удара РФ по дамбе

Саму плотину разрушить ракетами нереально - ее можно только взорвать изнутри, отметил военный эксперт Олег Жданов.

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Риск повторных атак на Днепро ГЭС остается / Коллаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smygal, t.me/andriyshTime

Россияне фактически решили вопрос с ДнепроГЭС, дальше ее обстреливать нет смысла. Однако РФ способна повторно атаковать эту стратегически важную гидроэлектростанцию. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Саму плотину разрушить ракетами нереально - ее можно только взорвать изнутри. Мы в этом убедились дважды: впервые в 40-е годы, когда большевики взорвали ДнепроГЭС, и только подрывом изнутри они смогли разрушить плотину и сбросить воду, второй раз - во время подрыва Каховской ГЭС", - отметил полковник запаса.

По его словам, у россиян другая цель ударов по Днепровской ГЭС. Оккупанты стремятся нарушить гибкость украинской энергосистемы.

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"Во время удара по ДнепроГЭС вывели из строя ГЭС-2 и повредили ГЭС-1. Эти электростанции помогают атомным станциям пройти пиковую нагрузку. Атомная станция очень медленно может менять мощность, она не может реагировать на резкие перепады нагрузки. Для этого нужны тепловые и гидроэлектростанции. Кстати, в некоторых новых учебниках ГЭС называют гидроаккумулирующими электростанциями, то есть эти станции аккумулируют энергию, чтобы либо гасить пиковые нагрузки, либо перекрывать пик, если не хватает мощности реактора. Без этой станции гибкость системы полностью нарушается", - пояснил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракетный удар России по Украине 22 марта

Как сообщал Главред, в ночь на 22 марта 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Силам ПВО удалось уничтожить 92 воздушные цели: 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Также во время массированной атаки РФ повредила многочисленные объекты инфраструктуры, включая ДнепроГЭС. Укргидроэнерго заявило о пожаре на станции, однако отметило, что ситуация под контролем и угрозы прорыва дамбы нет.

Позже стало известно, что в Днепровскую ГЭС попали две ракеты, повредив ГЭС-1 и серьезно повредив ГЭС-2. Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил о разбитых подкрановых балках и неизвестном объеме разрушенных объектов.

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