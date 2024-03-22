РФ готовит новые обстрелы по Украине: в ВСУ предупредили, когда ожидать удара

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в последние дни в ОК "Юг" наблюдают активизацию разведывательных дронов.
"Вчера вечером враг вывел морские ракетоносители на боевое дежурство, к тому же подводные, с которых обнаружить пуски ракет сложнее. Все это может свидетельствовать о подготовке будущих атак", - сообщила Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".
Она также добавила, что в последнее время наблюдается чрезмерная активность разведывательных дронов. По словам Гуменюк, этим враг пытается компенсировать отсутствие самолета А-50.
Начальница пресс-центра добавила, что враг также начал нетипично использовать тактическую авиацию, исключительно для сбора информации.
Что известно о самолете А-50
А-50 - советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолету Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нем, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.
А-50 может применяться:
- для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
- для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных Сил о воздушной и надводной обстановке;
- для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и таморские цели;
- может служить воздушным командным пунктом.
А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.
На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого - $330 млн.
Ракетный удар по Украине 22 марта
Напомним, что Россия ночью 22 марта атаковала Украину, мощные взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ночью состоялась самая масштабная атака на энергетику Украины.
РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС в Запорожье. На станции вспыхнул пожар. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики. В Укргидроэнерго сообщили, что ситуация на дамбе станции контролируемая - угрозы прорыва нет.
Стало известно, что по ДнепроГЭС было два прямых попадания. В Укргидроэнерго сообщили, что придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование, ведь под ударом оказались ГЭС-1 и ГЭС-2. Последствия ракетного удара будут понятны в течение дня.
В МВД озвучили последствия ракетного удара 22 марта. Игорь Клименко сообщил, что известно о 2 погибших людях и по меньшей мере 8 раненых в Хмельницком. Также 6 травмированных в Запорожье, 3 человека там считаются без вести пропавшими на местах ударов.
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