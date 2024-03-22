УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ готовит новые обстрелы по Украине: в ВСУ предупредили, когда ожидать удара

Юлия Закрепа
22 марта 2024, 10:57обновлено 22 марта, 11:50
Наталья Гуменюк сообщила, что страна-агрессор начала нетипично использовать тактическую авиацию, исключительно для сбора информации.
РФ готовит новые обстрелы по Украине: в ВСУ предупредили, когда ожидать удара
Россия готовит новые обстрелы по Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, полиция Сумской области

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в последние дни в ОК "Юг" наблюдают активизацию разведывательных дронов.

"Вчера вечером враг вывел морские ракетоносители на боевое дежурство, к тому же подводные, с которых обнаружить пуски ракет сложнее. Все это может свидетельствовать о подготовке будущих атак", - сообщила Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".

Она также добавила, что в последнее время наблюдается чрезмерная активность разведывательных дронов. По словам Гуменюк, этим враг пытается компенсировать отсутствие самолета А-50.

видео дня

Начальница пресс-центра добавила, что враг также начал нетипично использовать тактическую авиацию, исключительно для сбора информации.

Что известно о самолете А-50

А-50 - советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолету Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нем, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

А-50 может применяться:

  • для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
  • для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных Сил о воздушной и надводной обстановке;
  • для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и таморские цели;
  • может служить воздушным командным пунктом.

А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.

На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого - $330 млн.

Ракетный удар по Украине 22 марта

Напомним, что Россия ночью 22 марта атаковала Украину, мощные взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ночью состоялась самая масштабная атака на энергетику Украины.

РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС в Запорожье. На станции вспыхнул пожар. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики. В Укргидроэнерго сообщили, что ситуация на дамбе станции контролируемая - угрозы прорыва нет.

Стало известно, что по ДнепроГЭС было два прямых попадания. В Укргидроэнерго сообщили, что придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование, ведь под ударом оказались ГЭС-1 и ГЭС-2. Последствия ракетного удара будут понятны в течение дня.

В МВД озвучили последствия ракетного удара 22 марта. Игорь Клименко сообщил, что известно о 2 погибших людях и по меньшей мере 8 раненых в Хмельницком. Также 6 травмированных в Запорожье, 3 человека там считаются без вести пропавшими на местах ударов.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Наталья Гуменюк Масштабная ракетная атака на энергетику
Реклама

Главное за день

"Это была самая большая атака на энергосистему": в "Укрэнерго" описали последствия

"Это была самая большая атака на энергосистему": в "Укрэнерго" описали последствия

12:07 Украина
Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху

Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху

12:00 Синоптик
РФ готовит новые обстрелы по Украине: в ВСУ предупредили, когда ожидать удара

РФ готовит новые обстрелы по Украине: в ВСУ предупредили, когда ожидать удара

10:57 Украина
Все главные новости

Популярное

Ни одна порча их не возьмет: мольфар назвал самые сильные знаки зодиака 76270

Ни одна порча их не возьмет: мольфар назвал самые сильные знаки зодиака

В интимной обстановке : появились детали свадьбы предательницы Ани Лорак 61055

"В интимной обстановке": появились детали свадьбы предательницы Ани Лорак

Что хорошо впитывает влагу в погребе: плесень и конденсат исчезнет навсегда 12946

Что хорошо впитывает влагу в погребе: плесень и конденсат исчезнет навсегда

Филипп Киркоров бросил невесту и закрутил роман с эскортницей 8194

Филипп Киркоров бросил невесту и закрутил роман с эскортницей

Последние новости

12:07

Какие доллары принимают с комиссией и что делать с ним: объяснение Нацбанка

12:07

"Это была самая большая атака на энергосистему": в "Укрэнерго" описали последствия

12:00

Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху

11:48

Виталий Козловский впервые показал беременную жену

11:46

Аналитик пояснил, сильно ли удары дронами по НПЗ влияют на экономику РФ

РФ бьет ракетами по Украине, взрывы - в Харькове, Днепре, Запорожье: что известноРФ бьет ракетами по Украине, взрывы - в Харькове, Днепре, Запорожье: что известно
11:46

Церковный праздник 23 марта: что запрещено делать в день святого мученика Никона

11:03

"Поняла, что меня спасают": Повалий выдала очередной бред в поддердку оккупантов

10:57

РФ готовит новые обстрелы по Украине: в ВСУ предупредили, когда ожидать удара

10:54

Германия даст 300 млн евро на снаряды для Украины - Bloomberg

Реклама
10:50

"Пойти на риск": начальник Генштаба ВС Франции не исключает отправки войск в Украину

10:43

Китайский гороскоп на завтра 23 марта: Свиньям - нервные срывы, Драконам - проблемы дома

10:26

От взрыва дом взлетел на воздух и упал на другой: детали ракетного удара по Запорожью

10:20

По ДнепроГЭС было два прямых попадания: в Укргидроэнерго сказали, сможет ли станция работатьФото

10:00

Дочь Анастасии Заворотнюк бросила онкобольную мать накануне ее 53-летия

10:00

Есть погибшие и без вести пропавшие: в МВД озвучили последствия ракетного удара 22 марта

09:58

Польша срочно подняла в небо авиацию из-за массированной атаки по Украине

09:36

Новшества в мобилизации: кому не собираются давать отсрочку — комментарий Рады

09:28

Гороскоп на завтра 23 марта: Тельцам - время инвестировать, Львам - визит к врачу

09:25

Силы ПВО уничтожили 92 воздушные цели из 151: сбиты 55 "Шахедов" и 37 ракет

09:03

Россияне массово убегают с фронта и попадают в тюрьмумнение

Реклама
09:01

РФ ночью выпустила 60 "шахедов" и 90 ракет различных типов: Зеленский назвал цели

08:56

Из-за ракетной атаки РФ Запорожская АЭС на грани блэкаута - Энергоатом

08:15

Найти конверт и расческу за 12 секунд смогут только гении: непростая загадка

08:13

Массированный обстрел: по областям Украины вводят графики отключений света

08:07

РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС: на станции вспыхнул пожар

07:25

Внутри были люди: ракета РФ ударила в троллейбус, который ехал через дамбу - Андрющенко

07:25

"Капучіно" или "капучино", "чіпси" или "чипси": Авраменко назвал распространенные ошибкиВидео

07:23

Самая масштабная атака на энергетику: подробности удара РФ по Украине

06:38

Санкции вообще не должны были привести к развалу РФмнение

06:31

РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью: атакован объект инфраструктуры и жилые дома

05:24

Чем подкормить пионы весной: цветы будут обильными и пышными

05:00

Приснился плохой сон: что нельзя делать, чтобы он не сбылся

04:34

Что ждет Украину в случае заморозки войны: эксперты дали неутешительный прогноз

04:00

Дочь Стаса Михайлова опозорила отца на фоне его скандала с Пугачевой

03:25

Мойка высокого давления может повредить авто: эксперты рассказали, как мыть машину

03:00

Пенсионный фонд РФ судится с Верой Брежневой за немыслимый долг

02:32

4 растения, которые привлекают тлю и других вредителей в ваш сад и на огород

02:00

Alyona Alyona пожаловалась фанатам на новые проблемы со здоровьем

01:30

Головоломка для настоящих детективов: нужно найти сердце на фото из Лондона

01:00

Украина одна победить не сможет: Сотник о вступлении Запада в войну против РФ

Реклама
21 марта, четверг
23:59

Атаки РФ заканчиваются "огромным количеством трупов": в ВСУ рассказали о боях на востоке

23:42

Евро-2024 плей-офф: Украина минимально обыграла Боснию и прошла дальше

23:19

Только самые острые глаза найдут ящерицу за 3 секунды: чрезвычайная загадка на внимательность

23:00

"Было очень тяжело": Ефросинина рассказала, как ее сын пережил обстрел

22:56

Польские фермеры завершили блокаду: движение транспорта возобновили на еще одном ПП

22:51

Россия вывела ракеты в Черное море - впервые после длительной паузы

22:36

Онкобольная звезда "Беверли Хиллс" показалась после операции

22:29

"Не могу поверить!": жена Макса Чмерковского раскрыла пол их третьего ребенкаВидео

22:20

Кейт Миддлтон оплатила счет солдатам в бареВидео

22:09

"Все должны встать в строй": нардеп раскрыл детали закона о мобилизации

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять