Есть погибшие и без вести пропавшие: в МВД озвучили последствия ракетного удара 22 марта

Под ударами врага были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая и другие области, говорят в МВД.

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Результаты ракетного удара РФ по Украине 22 марта / коллаж Главред, скриншоты из видео

В результате очередного ракетного удара страны-агрессора РФ по регионам Украины множество пострадавших и несколько погибших. Об этом написал на своем канале в Telegram руководитель МВД Игорь Клименко.

"Под ударами врага были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая, Львовская и Ивано-Франковская области. По состоянию на сейчас известно о 2 погибших людях и по меньшей мере 8 раненых в Хмельницком. На видео - момент спасения 21-летней девушки из-под завалов частного дома. Также 6 травмированных в Запорожье, 3 человека там считаются без вести пропавшими на местах ударов. Информация о пострадавших будет оперативно уточняться", ‒ сказал он.

Кто такой Игорь Клименко? Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия". видео дня

Ракетный удар по Украине 22 марта

Все подробности ракетного удара по Украине 22 марта читайте в материале: РФ бьет ракетами по Украине, взрывы - в Харькове, Днепре, Запорожье: что известно.

Под удар российских ракет попала и ДнепроГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что на станции вспыхнул пожар. Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 22 марта российская ракета ударила в троллейбус с людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередную ракетную атаку страны-агрессора по Украине и сообщил о целях оккупантов.

"За эту ночь было более 60 "шахедов" и почти 90 ракет различных типов. Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей. Мои соболезнования семьям и близким погибших от этого террора", - заявил глава государства.

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