РФ ночью выпустила 60 'шахедов' и 90 ракет различных типов: Зеленский назвал цели

Владимир Зеленский сообщил, что во всех города, которые пострадали от атаки, уже работают необходимые службы.

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РФ запустила по Украине 90 ракет / коллаж: Главред, скриншоты: видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередную ракетную атаку страны-агрессора по Украине и сообщил о целях оккупантов.

"За эту ночь было более 60 "шахедов" и почти 90 ракет различных типов. Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей. Мои соболезнования семьям и близким погибших от этого террора", - заявил президент в Telegram.

Зеленский сообщил, что во всех города, которые пострадали от атаки, уже работают необходимые службы. Спасатели, энергетики, областная и местная власть, полицейские, коммунальные предприятия помогают людям.

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"Никто не останется без помощи. Продолжается восстановление поставок электричества. Харьков и область, Запорожье, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область, Хмельницкий и область, Винницкая, Франковщина - везде, где это нужно, с ночи продолжаются восстановительные работы", - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что у российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству.

"У "шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы "Пэтриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и плотины. Партнеры точно знают, что необходимо. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих нелюдей из Москвы", - добавил он.

Обстрел Украины 22 марта

Напомним, что Россия ночью атаковала Украину, мощные взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье. В Воздушных силах Украины сообщили, что российские бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты из Каспийского региона. Кроме того, сообщалось о взлете самолетов МиГ-31К, носителей ракет "Кинжал".

Ночью состоялась самая масштабная атака на энергетику Украины. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что зафиксировано попадание в объекты генерации и системы распределения в разных областях. В части регионов есть перебои со светом.

РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что ракета РФ ударила в троллейбус, который ехал через дамбу. Он пояснил, что в троллейбусе находились люди, которые ехали на работу. Движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС полностью ограничено.

По областям Украины вводят графики отключений света из-за обстрелов РФ. Повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. Прозвучали взрывы и на Прикарпатье.

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