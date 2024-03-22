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Внутри были люди: ракета РФ ударила в троллейбус, который ехал через дамбу - Андрющенко

Анна Ярославская
22 марта 2024, 07:25
Во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 22 марта российская ракета ударила в троллейбус с людьми.
Горящий троллейбус после удара ракеты
Горящий троллейбус после удара ракеты / Фото: t.me/andriyshTime

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 22 марта российская ракета ударила в троллейбус с людьми.

"Российская ракета попала в двигавшийся через дамбу троллейбус. В троллейбусе находились люди. Обычные гражданские люди, ехавшие на работу", - написал он в Telegram.

"Когда сейчас россияне гордится собой и пытаются протиставить свой терроризм ударам по Белгороду – вот он настоящий терроризм", - добавил он.

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Ракетный удар по Запорожью

Утром 22 марта во время массированного обстрела Украины российские оккупанты нанесли по Запорожью 12 ракетных ударов.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, под удар попали объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома.

Патрульная полиция Запорожской области заявила в Facebook, что движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС полностью ограничено. Причины не уточнялись.

Все подробности ракетного удара по Украине 22 марта читайте в материале: РФ бьет ракетами по Украине, взрывы - в Харькове, Днепре, Запорожье: что известно.

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