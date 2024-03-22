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Что ждет Украину в случае заморозки войны: эксперты дали неутешительный прогноз

Юлия Закрепа
22 марта 2024, 04:34
Без полноценной военной поддержки Запада Украине будет трудно отбиваться, считает Андрей Золотарев.
Что ждет Украину в случае заморозки войны: эксперты дали неутешительный прогноз
Почему Запад хочет заморозить войну в Украине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 71 отдельная егерская бригада

Директор аналитического центра Третий сектор, политолог Андрей Золотарев объяснил Главреду, что условия Китая, Ватикана и ряда других миротворцев категорически не совпадают с видением мира Украиной. Ведь Украина хочет полного вывода российских войск и возвращения оккупированных территорий к границам 1991 года, но, похоже, мир вполне бы устроило замораживание войны.

Выводы о риске такого сценария в ближайшее время, в частности, можно сделать из недавнего заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время его визита в Киев.

"Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это означает? Это означает, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, которая растет не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в отраслях, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации. Вот что означает победа", - сказал Салливан, и при этом не упомянул о восстановлении границ Украины.

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Но такой результат не может угрожать Украине ничем другим, кроме нового витка войны в течение нескольких лет. Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев напоминает, что Россия уже оказывалась в похожей ситуации после подписания Хасавюртских соглашений с Ичкерией, которые РФ впоследствии использовала как повод для начала второй Чеченской войны.

"Аргументы тех, кто говорит, что замораживание войны приведет к тому, что Кремль снова соберется с силами и повторит попытку с учетом прошлых ошибок, логичны. Для Москвы важны не конкретные территории, а геополитическое пространство. То есть смена политического режима в Киеве таким образом, чтобы он пошел по пути Грузии (что мы сейчас наблюдаем в Тбилиси). Это - задача минимум, а для этого Путин будет готов продолжать агрессию", - говорит Золотарев, отметив, что без полноценной военной поддержки Запада Украине будет трудно отбиваться.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Угроза заморозки войны

Напомним, что дипломат Богдан Яременко заявил, что война может перейти в стадию заморозки. Сейчас очень трудно даже представить политические договоренности с россиянами. Он считает, что пока нет смысла прогнозировать, как долго продлится вероятная заморозка.

У Зеленского разнесли "безумное" предложение Кремля о "заморозке" войны. РФ стремится захватить территории Украины, отказать нашей стране в субъектности и избежать ответственности за военные преступления. Представитель ОП напомнил, что никаких компромиссов с Москвой не будет.

Генерал Игорь Романенко прямо сказал об угрозе заморозки войны. Причиной этого может стать медленная и недостаточная помощь от Запада, который боится распада РФ, как это было с СССР. Он считает, что в таком случае война может затянуться надолго.

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